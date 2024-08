Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay (11.8): Việt Nam gặp lại Thái Lan

Đúng 1 tuần trước tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở lượt trận cuối chặng 1 và có trận đấu rất hay. Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội chơi ngang ngửa với đội bóng hạng 14 thế giới, vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối.

Nguyễn Thị Bích Tuyền gánh vác hàng công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan SEA V.LEAGUE

Ở lần tái đấu này, Thái Lan có ưu thế sân nhà và vẫn giữ đội hình mạnh nhất trong khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có tay đập Trần Thị Thanh Thúy. Đối thủ cũng nắm bắt được những nhân tố mới hiệu quả mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng ở trận trước như Vi Thị Như Quỳnh cùng mũi đánh nhanh Nguyễn Thị Trinh. Vì thế đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng từng vị trí ra sân phát huy hết khả năng, đặc biệt đội trưởng Nguyễn Thị Bích Tuyền giữ vững được phong độ cao để "xé toang" hàng phòng ngự của đối thủ.

Muốn làm nên chuyện trước Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phòng ngự tốt SEA V.LEAGUE

Các tuyển thủ nữ Việt Nam khát khao lần đầu quật ngã đội tuyển Thái Lan. Cách biệt trình độ đã được thu ngắn nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận đối thủ vẫn nhỉnh hơn so với chúng ta. Nhiều khả năng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ưu tiên sử dụng dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Bích Tuyền, Lâm Oanh, Khánh Đang, Nguyễn Thị Trinh, Tú Linh, Kiều Trinh ở đội hình xuất phát đấu với Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khát khao đánh bại Thái Lan SEA V.LEAGUE

Trận "chung kết" giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan diễn ra lúc 18 giờ hôm nay được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).