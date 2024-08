Link xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Philippines hôm nay (10.8)

Ở trận ra quân chặng 2 SEA V.League gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xáo trộn đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi trao cơ hội cho những tuyển thủ ít ra sân ở các trận trước đó như Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tạo được sự lấn lướt trước đối thủ cho đến khi những chủ lực như Nguyễn Thị Bích Tuyền được tung vào sân mới dần thiết lập lại thế trận để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Indonesia.

Vi Thị Như Quỳnh (áo trắng) ngày càng tiến bộ trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam SEA V.LEAGUE

15 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Đây là đối thủ cho thấy sự tiến bộ lớn khi đánh bại Indonesia để đoạt hạng ba ở chặng 1 SEA V.League tại Vĩnh Phúc. Cũng ở chặng 1, Philippines gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và phải nhờ đến tài năng của Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Việt Nam mới giành chiến thắng 3-1. Lần tái đấu này hứa hẹn sẽ gay cấn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phát huy khả năng ở từng vị trí, nhất là khả năng phòng thủ. Ở trận ra quân chặng 2, Philippines thua chủ nhà Thái Lan 0-3 nhưng cũng thi đấu khá ấn tượng, có những màn so kè khá quyết liệt với đội bóng hạng 14 thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu chiến thắng trước Philippines SEA V.LEAGUE

Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam có thể xem trực tiếp cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội tuyển Philippines trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).

Nếu giành chiến thắng trước Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh ngôi vô địch với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở lượt trận cuối của chặng 2 SEA V.League diễn ra ngày mai (11.10). Màn tái đấu giữa 2 đội bóng nhất, nhì khu vực được đông đảo người hâm mộ chờ đợi khi ở lượt đi, Thái Lan thắng "nghẹt thở" 3-2 trước Việt Nam.