Lịch thi đấu và trực tiếp chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay (9.8)

Ở chặng 1 SEA V.League tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt ngôi á quân sau khi thua đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sát nút 2-3. Ở chặng 2, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đặt quyết tâm lật đổ đối thủ số 1 khu vực dù phải thi đấu trên sân nhà của họ. Tuy nhiên trước mặt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải "giải quyết" đội tuyển Indonesia ở trận mở màn, sau đó đến Philippines rồi mới đấu trận quyết định với Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chinh phục chặng 2 SEA V.League, chạm trán Indonesia ở trận đầu VFV

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia lúc 15 giờ hôm nay (9.8), gặp Philippines lúc 15 giờ ngày 10.8 và chạm trán đội Thái Lan lúc 18 giờ ngày 11.8. Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam có thể xem trực tiếp các trận đấu trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).

Nguyễn Thị Bích Tuyền (phải) hứa hẹn giữ vững phong độ cao ở chặng 2 SEA V.League VFV

Ở chặng 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia với tỷ số 3-0 (25/19, 25/17, 25/19). Lần này, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thiếu vắng Trần Thị Thanh Thúy vì phải sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ phong độ ấn tượng của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Ngoài ra các gương mặt như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh, Lê Thanh Thúy, Kim Oanh, Khánh Đang cũng cho thấy sự ổn định và có nhiều khoảnh khắc bùng nổ. Indonesia có lực lượng mạnh nhất nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhỉnh hơn. Nếu thi đấu đúng khả năng, chiến thắng khó thoát khỏi tay các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.