Lịch thi đấu giải xe đạp châu Á: Chờ cô gái vàng Nguyễn Thị Thật tỏa sáng

Chờ Nguyễn Thị Thật tung cú nước rút sở trường về đích

Nguyễn Thị Thật là tay đua Việt Nam có thành tích quốc tế tốt nhất từ trước đến nay khi 3 lần vô địch châu Á các năm 2018, 2022, 2023. Cô cũng là cua rơ Việt Nam đầu tiên giành vé tham gia Thế vận hội, dự Olympic Paris 2024. Tay đua quê An Giang còn xuất ngoại thi đấu trong màu áo các CLB của Bỉ, Thụy Sĩ, tham dự các tour xe đạp nữ hàng đầu châu Âu.

Nguyễn Thị Thật săn vàng xe đạp châu Á hôm nay tại Thái Lan ẢNH: KHẢ HÒA

Tại giải xe đạp vô địch châu Á lần này tại Thái Lan, Nguyễn Thị Thật vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Chiếc xe đạp đua chuyên dụng của cô không may bị cháy rụi trong sự cố vận chuyển trang thiết bị của đội tuyển xe đạp từ Bangkok về địa điểm diễn ra giải. Rất may cô được CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang kịp thời "tiếp tế" chiếc xe khác để kịp tranh tài ở nội dung sở trường xuất phát đồng hàng diễn ra hôm nay.

Nguyễn Thị Thật (thứ 3 từ phải sang) hướng đến danh hiệu vô địch châu Á lần thứ tư trong sự nghiệp ẢNH: VCF

Để dồn sức hỗ trợ cho mũi nhọn Nguyễn Thị Thật, ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam quyết định cho Nguyễn Thị Thu Mai cùng Lâm Thị Thùy Dương không thi đấu nội dung cá nhân tính giờ. Việc 2 tay đua này không thi đấu cá nhân tính giờ một phần cũng vì không có xe đua chuyên dụng sau sự cố bị cháy xe, khó cạnh tranh thành tích cao. Cùng tham gia hỗ trợ cho Nguyễn Thị Thật trên đường đua hôm nay còn có Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Bé Hồng, Thạch Thị Ngọc Thảo. Trong đó Thạch Thảo, Bé Hồng, Thùy Dương tranh tài hạng mục U.23 nhưng đua chung với hệ đội tuyển.

7 tay đua nữ Việt Nam cùng góp mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng diễn ra hôm nay tại giải xe đạp vô địch châu Á ẢNH: VCF

Với sở trường nước rút, Nguyễn Thị Thật được tính toán, đặt mục tiêu về đích trong tốp đầu để phô diễn khả năng của mình. Cạnh tranh với Nguyễn Thị Thật là các tay đua của Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và chủ nhà Thái Lan. Trong đó tay đua chủ nhà Jutatip cũng có khả năng nước rút tốt, là kình địch của Nguyễn Thị Thật ở các giải đấu trước đó nên hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi tái đấu lần này.

Nội dung xuất phát đồng hàng mà Nguyễn Thị Thật cùng đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam tranh tài ở giải vô địch châu Á có cự ly thi đấu 105,7 km, đường đua khá bằng phẳng. Có tổng cộng 82 tay đua của 11 đội tranh tài và tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam dồn vào cô gái vàng Nguyễn Thị Thật với kỳ vọng cô sẽ tỏa sáng, khẳng định tài năng ở đấu trường châu lục.