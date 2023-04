Lịch thi đấu, link xem trực tiếp giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á hôm nay

Sau chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước CLB Paykan (Iran) ở trận mở màn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến trận đấu quan trọng gặp CLB Hisamitsu Springs. Nếu vượt qua được đối thủ này, tấm vé vào bán kết rộng mở với Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) hứa hẹn chơi bùng nổ khi chạm trán CLB Hisamitsu Springs AVC

Hisamitsu Springs được đánh giá cao nhất bảng A nhưng ở trận ra quân hôm qua, họ bất ngờ thất thủ 2-3 trước CLB King Whale Taipei (Đài Loan) khiến cục diện bảng đấu này càng thêm khó lường. Đội bóng chuyền hàng đầu Nhật Bản không xa lạ với Trần Thị Thanh Thúy bởi cô từng chạm trán khi khoác áo CLB PFU BlueCats.

Sự am hiểu đối thủ của "khủng long" Trần Thị Thanh Thúy sẽ góp phần giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đấu pháp phù hợp, không bị bỡ ngỡ khi nhập cuộc. Trái lại việc hiểu rõ điểm mạnh yếu của Thanh Thúy trong vai trò chủ lực của đội chủ nhà sẽ giúp CLB Hisamitsu Springs có phương án để hóa giải.

CLB Hisamitsu Springs bất ngờ thất bại ở trận ra quân nên dồn toàn lực đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chưa hài lòng với màn thể hiện của một số tuyển thủ trong trận mở màn, đặc biệt ở vị trí đối chuyền của Kiều Trinh. Gặp đối thủ mạnh như Hisamitsu Springs là cơ hội quý đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trau dồi, hoàn thiện để chuẩn bị tốt cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới trên đất Campuchia.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á ngày 27.4

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với CLB Hisamitsu Springs diễn ra lúc 19 giờ 30 và được trực tiếp trên ON Sports News, app ON Plus và ON (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-1,VTVcab6_HD.html)