Trước SEA Games 32, Nguyễn Thùy Linh thắng chớp nhoáng vòng 1 giải cầu lông châu Á

Trước tay vợt Kamila Smagulova (Kazakhstan) kém gần 500 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, Nguyễn Thùy Linh (hạng 35 thế giới) thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng đáp đảo 2-0 (21/8, 21/6).

Nguyễn Thùy Linh dễ dàng vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông vô địch châu Á 2023

Đẳng cấp chênh lệch rõ trong từng pha xử lý khi nữ tay vợt số 1 Việt Nam không bung hết sức vẫn khiến Kamila Smagulova vô cùng vất vả chống đỡ. Những pha đánh cầu đa dạng của "hoa khôi" cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh khiến đối thủ thua nhanh 8/21 ở ván đầu.

Tình thế không xoay chuyển trong ván hai khi Nguyễn Thùy Linh tiếp tục chơi lấn lướt, dễ dàng ghi điểm để giành chiến thắng cách biệt 21/6 trong sự bất lực của Kamila Smagulova.

Vượt qua đối thủ chỉ với 20 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh có một trong những trận đấu "nhẹ nhàng" nhất trong sự nghiệp. Chiến thắng này đưa tay vợt quê Phú Thọ vào vòng 2 nội dung đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt hạng 5 thế giới ở vòng 2

Trái ngược với trận đầu, đối thủ của Thùy Linh ở vòng 2 rất mạnh, là hạt giống số 5 He Bing Jiao (Trung Quốc) hiện xếp hạng 5 thế giới. Ở trận đầu, He Bing Jiao thắng Kim Gae Eun (Hàn Quốc, hạng 22 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/15, 21/17). Trong 4 lần chạm trán với He Bing Jiao trước đó, Nguyễn Thùy Linh chưa biết mùi chiến thắng. Việc gặp tay vợt mạnh như He Bing Jiao cũng là cơ hội cho Thùy Linh tích lũy, trui rèn bản lĩnh trước khi chinh phục SEA Games 32 vào tháng 5 tới ở Campuchia.