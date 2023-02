Lịch thi đấu, link xem trực tiếp giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên hôm nay (26.2)

Ở khu vực Tây Nam bộ diễn ra trên sân vận động Cần Thơ với 2 cặp đấu đầu tiên của vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 hứa hẹn hấp dẫn. Trận đấu mở màn giữa đội ĐH Trà Vinh gặp đội ĐH An Giang diễn ra lúc 13 giờ 30, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=IyIzKQHvxYk.

Đội ĐH Trà Vinh sẵn sàng cho trận đấu mở màn với ĐH An Giang trên sân Cần Thơ DUY TÂN

Ngay sau lễ khai mạc vòng loại khu vực Tây Nam Bộ, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên 2023 diễn ra trận đấu giữa đội ĐH Cần Thơ gặp đội ĐH FPT Cần Thơ lúc 15 giờ 45, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=GFgyv0A9Du0.

Khu vực TP.HCM trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7) diễn ra lượt trận cuối của bảng C và D giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 với 4 cặp đấu. Ở bảng C là cuộc chạm trán giữa đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng gặp đội ĐH Quốc tế Sài Gòn lúc 9 giờ, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=khAdD0uobsw. Trận đấu còn lại bảng C diễn ra giữa đội ĐH Công nghệ TP.HCM gặp ĐH Hùng Vương TP.HCM lúc 14 giờ, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=b1mlVWe-IEw.

Đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng (áo trắng) đấu với đội ĐH Quốc tế Sài Gòn NHẬT THỊNH

Ở bảng D diễn ra trận đấu giữa đội Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn gặp đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM lúc 15 giờ 45, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=wuK7EvV9Khc. Trận còn lại bảng D là cuộc chạm trán giữa ĐH Văn Lang gặp Cao đẳng Viễn Đông lúc 18 giờ, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=4vPqyGGFjEI.

Đội ĐH Huế (phải) hướng đến chiến thắng thứ hai khi gặp đội ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng NGỌC DƯƠNG

Ở khu vực miền Trung trên sân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng diễn ra 2 trận đấu bảng B giải Thanh Niên Sinh viên 2023. Ở trận đầu, đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp đội ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) lúc 13 giờ 30, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=xwPgQaiERCk. Ở trận tiếp theo, đội ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng gặp đội ĐH Huế lúc 15 giờ 30, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=ZuTDgQTUt4E.

Đội ĐH Tây nguyên (trái) săn vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên 2023 BÁ DUY

Ở khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên trên sân Trường ĐH Tây nguyên diễn ra 2 cặp đấu tiếp theo của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Ở trận đầu, đội ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột gặp Cao đẳng Du lịch Nha Trang lúc 13 giờ 30, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=-RmJ3h8mVX0. Ở trận sau, đội Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gặp đội chủ nhà ĐH Tây nguyên lúc 15 giờ 30, link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=OHWmqN2IZbw.