Lịch thi đấu ngày 24.9 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19: Săn vàng rowing

Niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 24.9 tại ASIAD 19 nằm ở môn rowing khi tham dự 2 nội dung chung kết là đôi nữ hạng nặng 1 mái chèo và bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang được kỳ vọng ở nội dung ôi nữ hạng nặng 1 mái chèo môn rowing AN CHI

Ở nội dung đôi nữ diễn ra lúc 9 giờ, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang xếp hạng tư ở vòng loại với thành tích 7 phút 12 giây 57 và xác định được các đối thủ cạnh tranh đáng gờm ở chung kết là Trung Quốc (6 phút 51 giây 31), Iran (7 phút 09 giây 29), Thái Lan (7 phút 10 giây 95), Hàn Quốc (7 phút 13 giây 82). Ngoại trừ chủ nhà Trung Quốc nhỉnh hơn, bộ đôi của Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương với 3 đối thủ còn lại.

Niềm hy vọng lớn nhất của rowing Việt Nam ngày 24.9 nằm ở chung kết nội dung bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo AN CHI

Kỳ vọng lớn nhất của rowing Việt Nam nằm ở chung kết nội dung bốn nữ diễn ra lúc 9 giờ 50 khi bộ tứ Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ xếp hạng ba ở vòng loại với thành tích 6 phút 39 giây 89, thua đội xếp nhất Trung Quốc (6 phút 33 giây 40) đội xếp nhì Nhật Bản (6 phút 38 giây 05) và bỏ xa các đối thủ xếp sau. Nếu thi đấu đúng sức và không gặp sự cố đáng tiếc, các cô gái Việt Nam sẽ ít nhất đoạt được tấm HCĐ, thậm chí hoàn toàn có thể tranh chấp HCB với đội Nhật Bản và chực chờ cơ hội để lật đổ chủ nhà Trung Quốc.

Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng đạt thành tích tốt ở nội dung 200 m hỗn hợp sở trường KHẢ HÒA

Môn bơi cũng bước vào tranh tài ngày đầu với sự góp mặt của các kình ngư Việt Nam là Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (200 m hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (1.500 m tự do nữ), Ngô Đình Chuyền (100 m tự do nam), Nguyễn Thúy Hiền (50 m ếch nữ). Trước các đối thủ rất mạnh, Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng đạt thành tích tốt nhất so với bản thân để săn vé vào tranh chung kết đồng thời kiếm chuẩn Olympic Paris 2024. Ngoài ra đội tuyển bơi Việt Nam cũng trông chờ sức trẻ của em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn và nữ kình ngư 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền. Các kình ngư Việt Nam thi đấu vòng loại vào 9 giờ sáng, nếu vào chung kết sẽ tranh tài từ 18 giờ 30 cùng ngày.

Phí Thanh Thảo tranh tài 10 m súng trường hơi nữ GIANG PHẠM

Ở môn bắn súng, Việt Nam kỳ vọng đạt thành tích tốt ở nội dung 10 m súng trường hơi nữ với các gương mặt Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo. Vòng loại diễn ra lúc 7 giờ 30 và chung kết diễn ra lúc 10 giờ 45.

Hoàng Thị Tình thi đấu hạng cân 48 k g nữ môn judo HÀ PHƯƠNG

Môn judo diễn ra từ vòng loại đến chung kết các hạng cân 48 kg nữ với sự góp mặt của Hoàng Thị Tình, 52 kg nữ của Nguyễn Ngọc Diễm Phương, 60 kg nam của Chu Đức Đạt, 66 kg nam của Trương Hoàng Phúc. Vòng đấu loại diễn ra từ 9 giờ sáng còn chung kết bắt đầu từ 15 giờ.

Môn đấu kiếm, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Hải tranh tài từ vòng loại đến chung kết nội dung kiếm liễu cá nhân nam. Vòng loại diễn ra từ 8 giờ sáng và chung kết từ 19 giờ 10.

Môn wushu, Trần Thị Kiều Trang tranh chung kết nội dung thái cực quyền nữ lúc 9 giờ 15 và thái cực kiếm nữ lúc 13 giờ 30.

Môn taekwondo, Trần Hồ Duy tranh tài nội dung quyền cá nhân nam, Nguyễn Thị Kim Hà thi đấu nội dung quyền cá nhân nữ. Vòng loại diễn ra từ 8 giờ còn chung kết từ 13 giờ.

Nguyễn Văn Khánh Phong được kỳ vọng ở môn TDDC NGHI THẠO

Ở môn TDDC diễn ra nội dung cá nhân và đồng đội nam với sự góp mặt của Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Phạm Phước Hiếu, Trịnh Hải Khang. Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu vòng loại lúc 9 giờ sáng và chung kết từ 18 giờ.



Nguyễn Anh Tú cùng đội tuyển bóng bàn nam chạm trán Iran ở vòng 16 đội HANGZHOU2022

Ở ngày 24.9, thể thao Việt Nam còn tranh tài vòng loại các môn quần vợt, cờ vua, thể thao điện tử, boxing và vòng 16 đội môn bóng bàn khi đội nam gặp Iran, đội nữ gặp Uzbekistan.

Lịch thi đấu ngày 24.9 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19: