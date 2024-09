Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 1 V-League hôm nay: Hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị

V-League 2024-2025 vừa khai màn đã chứng kiến bất ngờ lớn khi đội đương kim vô địch CLB Nam Định phơi áo trên sân Hà Tĩnh. Đội đương kim á quân Bình Định cũng trắng tay tại sân Hàng Đẫy khi chạm trán với CLB Hà Nội còn đội Thanh Hóa thua ngược CLB Bình Dương.

CLB HAGL khởi đầu V-League 2024-2025 với đối thủ ngang sức ẢNH: VPF

Lúc 17 giờ hôm nay trên sân Hòa Xuân (trực tiếp FPT Play, TV360), CLB Quảng Nam chạm trán CLB HAGL. Trận đấu giữa 2 đội nằm ở nửa dưới trên bảng xếp hạng mùa giải năm ngoái và cũng không có đột phá về lực lượng ở mùa giải năm nay đáng xem nhất là màn thể hiện của các cầu thủ trẻ từ lò HAGL.

Lúc 18 giờ trên sân Vinh (trực tiếp FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB SLNA với CLB Đà Nẵng. Đây cũng là trận cân tài cân sức, SLNA có lợi thế sân nhà nhưng không có sự bổ sung đáng kể về lực lượng trong khi Đà Nẵng vừa trở lại V-League khát khao thể hiện.

Văn Thanh (trái) cùng đội Công an Hà Nội gặp đối thủ khó chơi trên sân Lạch Tray ẢNH: VPF

Lúc 19 giờ 15 trên sân Lạch Tray (trực tiếp VTV5, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB Hải Phòng với đội Công an Hà Nội. Sau mùa giải không thành công như mong đợi, CLB Công an Hà Nội hứa hẹn chơi bùng nổ ở mùa giải mới. Ngoài những ngôi sao quen thuộc như Quang Hải, Văn Thanh, Văn Đức, người hâm mộ cũng chờ xem màn thể hiện của sao trẻ Đình Bắc khi lần đầu khoác áo đội Công an Hà Nội. Về phía CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng các học trò phát huy lối chơi tập thể gắn kết để sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ.

Nguyễn Hoàng Đức được chú ý khi cùng CLB Thể Công Viettel chạm trán CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ẢNH: VPF

Cũng vào lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất (trực tiếp HTV Thể thao, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB TP.HCM với CLB Thể Công Viettel. CLB TP.HCM có thêm một số nhân tố mới cho mùa giải mới, hứa hẹn giữ được khí thế như làm được ở mùa giải năm ngoái khi xếp hạng 4 chung cuộc. Trong khi đó CLB Thể Công Viettel với dàn cầu thủ đang vào độ chín sự nghiệp như Nguyễn Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Chiến cùng các hảo thủ như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài hứa hẹn chơi trận sòng phẳng với CLB TP.HCM.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1 V-League 2024-2025 hôm nay:

Xem LPBank V.League 1-2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn