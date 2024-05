Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 20 V-League mới nhất: Cơ hội vàng cho CLB Nam Định

4 cặp đấu ngày 21.5 vòng 20 V-League 2023 - 2024 đã có những diễn biến bất ngờ khi 2 ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Nam Định là CLB Bình Dương, CLB Công an Hà Nội thất thủ. CLB Bình Dương thua 1-2 trước Quảng Nam, CLB Công an Hà Nội cũng thua với tỷ số này trước CLB TP.HCM.

Nguyễn Văn Toàn cùng CLB Nam Định đứng trước cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng V-League 2023 - 2024 VPF

Việc 2 đối thủ cạnh tranh "tự bắn vào chân mình" giúp cánh cửa vô địch thêm rộng mở với CLB Nam Định. Nếu thắng CLB Hải Phòng ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ hôm nay trên sân Thiên Trường (trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV360), thầy trò HLV Vũ Hồng Việt Nam sẽ đào sâu cách biệt lên tới 9 điểm so với CLB Bình Dương và 11 điểm so với đội Công an Hà Nội. Đây là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt và họ sẽ tận dụng ưu thế được chơi trên "chảo lửa" Thiên Trường để hướng đến 3 điểm trước CLB Hải Phòng (26 điểm, hạng 7). Tuy nhiên, các cầu thủ đất cảng cũng có thực lực, sẵn sàng tạo nên bất ngờ cho CLB Nam Định.

Đình Trọng (phải) cùng CLB Bình Định có cơ hội chiếm hạng nhì của CLB Bình Dương VPF

Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn (trực tiếp FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB Bình Định (31 điểm, hạng 3) với CLB SLNA (19 điểm, hạng 13). Nếu thắng được đội bóng xứ Nghệ, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ chiếm ngôi nhì bảng của CLB Bình Dương và có cơ hội thu ngắn cách biệt với CLB Nam Định. Nếu đạt phong độ cao, các cầu thủ đất võ hoàn toàn đạt được mục tiêu giành 3 điểm trước SLNA đang ở vị trí phải đá play-off tranh trụ hạng. Trái lại, các cầu thủ SLNA cũng phải dồn quyết tâm tìm kiếm điểm trước CLB Bình Định nhằm thoát khỏi vị trí nguy hiểm này.

CLB Khánh Hòa (phải) khó xoay chuyển tình thế VPF

Trận đấu còn lại của vòng 20 V-League 2023 - 2024 cũng diễn ra vào lúc 18 giờ, trên sân 19 Tháng 8 Nha Trang (trực tiếp trên FPT Play, TV360) khi đội xếp cuối bảng với vỏn vẹn 10 điểm là CLB Khánh Hòa chạm trán CLB Thể Công Viettel (24 điểm, hạng 11). Nếu không chuyển biến tích cực trong lối chơi và vực dậy tinh thần thi đấu, các cầu thủ Khánh Hòa khó thoát thêm trận thua. Tấm vé trở về chơi ở giải hạng nhất đang gần hơn bao giờ hết với đội bóng thành phố biển Nha Trang. Trong khi đó, CLB Thể Công Viettel cũng "khát" điểm để thoát khỏi khu vực phải tranh vé play-off nên Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội khó nương chân với đối thủ.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 20 V-League hôm nay (22.5):

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V.League 2 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem Cúp quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V.League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.