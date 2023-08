Lịch thi đấu và trực tiếp chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League hôm nay (11.8)

Ở chặng 2 SEA V.League 2023, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam không mang đội hình mạnh nhất tham dự khi Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang được nghỉ ngơi hồi phục sau khi thi đấu liên tục từ đầu năm 2023 đến nay. HLV Nguyễn Trọng Linh mang đến Thái Lan những gương mặt trẻ cùng các nhân tố chưa có nhiều cơ hội thể hiện như Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Nguyệt Anh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Lý Thụy Vi, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Thảo...

Bích Thùy (áo vàng) cùng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đấu chặng 2 SEA V.League 2023 tại Thái Lan AVC

Với lực lượng này, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam được đánh giá sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Indonesia, Philippines để bảo vệ danh hiệu á quân. Ngôi vô địch khó thoát khỏi tay chủ nhà Thái Lan khi họ giữ nguyên bộ khung chủ lực vừa đăng quang ở chặng 1 SEA V.League tại Vĩnh Phúc.

HLV Nguyễn Trọng Linh lần đầu được giao trọng trách dẫn đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cho biết sau khi đến Thái Lan, đội đã hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Do không có Trần Thị Thanh Thúy nên Phạm Thị Nguyệt Anh được chọn làm đội trưởng ở chặng 2 SEA V.League.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam mang đội hình phụ tranh tài ở chặng 2 SEA V.League 2023 AVC

Theo lịch thi đấu chặng 2 SEA V.League 2023, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam lần lượt chạm trán với Indonesia (15 giờ ngày 11.8), Philippines (15 giờ ngày 12.8), Thái Lan (18 giờ ngày 13.8). Các trận đấu này được trực tiếp trên On Sports, VTVcab On, On Plus. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/WEBTHETHAOVN/streams.