Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên: Hấp dẫn

8 đội bóng giành quyền vào tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO gồm: đội Trường ĐH Văn Lang (hạng nhất bảng A), đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhì bảng A), đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (hạng nhất bảng B), đội Trường ĐH Văn Hiến (hạng nhì bảng B), đội Trường ĐH Trà Vinh (hạng ba bảng B), đội Trường ĐH Thủy lợi (hạng nhất bảng C), đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (hạng nhì bảng C), đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (hạng ba bảng C).

Trung Kiên (áo xanh) cùng đội Trường ĐH Văn Lang hứa hẹn có trận tứ kết cân não với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai NHẬT THỊNH

Theo các mã số của các cặp tứ kết đã được ban tổ chức công bố trước đó, xác định 4 cặp tứ kết như sau: Đội Trường ĐH Văn Lang (hạng nhất bảng A) gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (hạng ba bảng C) ở tứ kết 1, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (hạng nhất bảng B) gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (hạng nhì bảng A) ở tứ kết 2, đội Trường ĐH Thủy lợi (hạng nhất bảng C) gặp đội Trường ĐH Trà Vinh (hạng ba bảng B) ở tứ kết 3, đội Trường ĐH Văn Hiến (hạng nhì bảng B) gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (hạng nhì bảng C) ở tứ kết 4.

Phạm Duy Đức cùng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẵn sàng cho trận đấu nảy lửa với đội Trường ĐH Văn Lang NHẬT THỊNH

Các cặp tứ kết 1, 2 diễn ra ngày 26.3, tứ kết 3, 4 diễn ra ngày 27.3 nhằm xác định 4 đội vào bán kết diễn ra ngày 29.3. Đội thắng trong trận tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết 4, đội thắng trận tứ kết 2 gặp đội thắng cặp tứ kết 3.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trên sân nhà NHẬT THỊNH

Với thực lực của các đội, trận tứ kết 1 giữa đội Trường ĐH Văn Lang với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được đánh giá "ngang tài ngang sức", hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn. Đội Trường ĐH Văn Lang ngoài HLV già dặn Nguyễn Võ Hoàng Phú có một số nhân tố nổi bật như Trung Kiên, Nhật Trường, Thành Luân còn đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng có những gương mặt chơi ấn tượng như Đặng Duy Trường, Phạm Duy Đức. Ở trận tứ kết 2, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với sự ủng hộ của đông đảo khán giả hứa hẹn tạo bất ngờ cho đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Trong khi đó ở cặp tứ kết còn lại, đội đương kim á quân ĐH Thủy lợi và đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM được đánh giá cao hơn.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM khẳng định sức mạnh NHẬT THỊNH

Khó cản đương kim á quân đội Trường ĐH Thủy lợi 'bay cao' ở mùa giải năm nay NHẬT THỊNH

Các trận đấu của vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO được trực tiếp trên thanhnien.vn, FPT Play và các nền tảng của YouTube, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên.

Lịch thi đấu vòng tứ kết như sau:

Ngày 26.3

15 giờ: Đội Trường ĐH Văn Lang (hạng nhất bảng A) gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (hạng ba bảng C)

17 giờ 30: Đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (hạng nhất bảng B) gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (hạng nhì bảng A)

Ngày 27.3

15 giờ: Đội Trường ĐH Thủy lợi (hạng nhất bảng C) gặp đội Trường ĐH Trà Vinh (hạng ba bảng B)

17 giờ 30: Đội Trường ĐH Văn Hiến (hạng nhì bảng B) gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (hạng nhì bảng C).