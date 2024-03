Ứng viên khẳng định sức mạnh

Đội tân binh Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nỗ lực tìm kiếm chiến thắng trước đội đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM để né đội Trường ĐH Văn Lang ở tứ kết. Các học trò HLV Lê Hữu Phát tạo thế trận không hề thua kém so với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nhưng lại không cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, các học trò HLV Phạm Thái Vinh vẫn duy trì được thế chủ động nhờ sự đồng đều ở các tuyến. Sau nhiều cơ hội ghi bàn bỏ lỡ, đáng tiếc nhất là cú sút xa hiểm hóc của tiền vệ Ngô Mạnh Huy Hoàng đưa bóng dội xà ngang, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 79 do công Nguyễn Minh Nhật. Đương kim vua phá lưới giải Thanh Niên sinh viên VN cho thấy khả năng săn bàn cự phách với cú sút hiểm hóc bằng chân trái đánh bại thủ môn Việt Quang (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai). Bàn thắng quý giá của Nguyễn Minh Nhật giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành trọn 3 điểm. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của chân sút quê Củ Chi (TP.HCM), đưa anh lên dẫn đầu danh sách "dội bom" ở VCK (cùng 3 bàn với Thanh Lịch, đội Trường ĐH Văn Hiến).



Nguyễn Minh Nhật (phải) dẫn đầu danh sách cầu thủ “dội bom” ở VCK với 3 bàn thắng NHẬT THỊNH

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội Trường ĐH Thủy lợi không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với tỷ số 2-0. Kiều Văn Nam là người đã mở tỷ số cho đội đại diện của miền Bắc. Văn Nam cũng là cầu thủ đặc biệt nhất ở trên sân, khi anh bị khiếm khuyết ở tay trái. Bằng nghị lực mạnh mẽ, hậu vệ cánh này đã vượt qua nghịch cảnh để thi đỗ đại học và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà Văn Nam được trao cơ hội vào sân và anh đã không phụ lòng tin của ban huấn luyện cùng đồng đội. Sau đó Lê Đỗ Tuấn Minh lập công ấn định thắng lợi 2-0 cho đội Trường ĐH Thủy lợi.

HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi và học trò

Đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dù tung vào sân đội hình mạnh nhất, nhưng phải rời giải với thành tích 3 trận toàn thua. Trong khi đó, Trường ĐH Thủy lợi chiếm ngôi đầu bảng, khi có cùng 7 điểm với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (4 so với 3).

Như vậy, 3 đội bóng của bảng C giành vé vào tứ kết là đội Trường ĐH Thủy lợi (nhất bảng), đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhì bảng) và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (hạng ba). Kết quả này cũng giúp xác định đủ 4 cặp đấu tứ kết như sau: Đội Trường ĐH Văn Lang (nhất bảng A) gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (hạng ba bảng C) ở tứ kết 1; đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (nhất bảng B) gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhì bảng A) ở tứ kết 2; đội Trường ĐH Thủy lợi (nhất bảng C) gặp đội Trường ĐH Trà Vinh (hạng ba bảng B) ở tứ kết 3; đội Trường ĐH Văn Hiến (nhì bảng B) gặp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhì bảng C) ở tứ kết 4. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27.3.