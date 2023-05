Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023 hôm nay (1.6): Cờ đến tay CLB Thanh Hóa

Lúc 17 giờ trên sân Bình Dương diễn ra trận đấu vòng 10 V-League 2023 giữa đội Bình Dương (5 điểm, hạng 13) gặp CLB Thanh Hóa (18 điểm, hạng 1). Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play.

CLB Thanh Hóa có cơ hội bứt phá ở ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023 VPF

Với việc 2 đối thủ cạnh tranh là Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẩy chân, không có được 3 điểm như mong muốn, CLB Thanh Hóa có cơ hội bứt phá ở vị trí dẫn đầu đầu cắt đuôi 2 đối thủ này. Nếu thắng CLB Bình Dương, CLB Thanh Hóa sẽ tạo cách biệt lên 6 điểm so với đội xếp nhì là Công an Hà Nội và 8 điểm so với đội xếp hạng ba là Hà Nội FC.

Trước "thời cơ vàng" đó, thầy trò HLV Popov Velizar Emilov đầy quyết tâm và phấn chấn tinh thần ở chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Sức mạnh tập thể đã làm nên chuỗi thành tích đầy ấn tượng của CLB Thanh Hóa. Nếu tiếp tục phát huy điều này trong trận đấu hôm nay, họ dễ đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

CLB Bình Dương nỗ lực tìm kiếm kết quả tốt trước CLB Thanh Hóa để cải thiện thứ hạng VPF

Trong khi đó CLB Bình Dương cũng cho thấy sự khởi sắc ở trận hòa 1-1 trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Trong đó tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh đã "thông nòng", có bàn thắng đầu tiên sau 9 vòng đấu. HLV Lê Huỳnh Đức dần tạo được dấu ấn trong cách xây dựng lối chơi lẫn dùng người. Vì thế người hâm mộ đội bóng đất Thủ kỳ vọng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chặn đứng được chuỗi trận thăng hoa của CLB Thanh Hóa để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Trọng Hoàng (trái) cùng SLNA hứa hẹn có trận đấu "cân não" với CLB Viettel VPF

Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy diễn ra cuộc chạm trán giữa CLB Viettel (11 điểm, hạng 10) với SLNA (9 điểm, hạng 11). Trận đấu này được trực tiếp trên VTV5, FPT Play.

Cả đội Viettel lẫn SLNA đang không có phong độ tốt nên thi đấu trồi sụt trong những trận vừa qua và cần có những điều chỉnh để tìm kiếm kết quả tốt, cải thiện điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2023.