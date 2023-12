Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 V-League 2023 - 2024: Thách thức ngôi đầu

Ngày 26.12 diễn ra 3 trận đấu của vòng 8 V-League 2023 - 2024 giữa CLB Khánh Hòa gặp CLB SLNA (18 giờ, sân 19 Tháng 8 Nha Trang, trực tiếp FPT Play), CLB Công an Hà Nội gặp CLB Bình Dương (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy, trực tiếp VTV5, FPT Play), CLB TP.HCM gặp CLB Hà Tĩnh (19 giờ 15, sân Thống Nhất, trực tiếp HTV Thể thao, FPT Play).

Nguyễn Tiến Linh cùng CLB Bình Dương gặp thách thức lớn trên sân Hàng Đẫy khi chạm trán đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội VPF

Trận đấu tâm điểm của ngày 26.12 là cuộc chạm trán giữa đội đương kim vô địch Công an Hà Nội (9 điểm, hạng 8) với CLB Bình Dương (16 điểm, hạng 2). Trận thua trước CLB Khánh Hòa ở vòng đấu trước khiến nhiều người đặt dấu hỏi về phong độ của dàn sao CLB Công an Hà Nội lẫn tham vọng của đội bóng này ở mùa giải 2023 - 2024. Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội phải siết tay nhau đấu trận ra trò với CLB Bình Dương nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Nếu chơi đúng khả năng, đội Công an Hà Nội không hề ngán ngại đội bóng đất Thủ. Trong khi đó Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội đang thi đấu thăng hoa và muốn giữ vững phong độ này để lấy trọn 3 điểm trước đội Công an Hà Nội hòng giữ vững vị thế.

Nguyễn Quang Hải (áo trắng) chưa lấy lại phong độ khi khoác áo CLB Công an Hà Nội VPF

Ngày 27.12 diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 8 V-League 2023 - 2024 giữa CLB HAGL gặp CLB Hà Nội (17 giờ, sân Pleiku, trực tiếp VTV5, VTV5 Tây nguyên, FPT Play), CLB Quảng Nam gặp CLB Thanh Hóa (17 giờ, sân Hòa Xuân, trực tiếp FPT Play), CLB Nam Định gặp CLB Thể Công Viettel (18 giờ, sân Thiên Trường, trực tiếp HTV Thể thao, FPT Play), CLB Hải Phòng gặp CLB Bình Định (19 giờ 15, sân Lạch Tray, trực tiếp FPT Play).

Văn Toàn cùng CLB Nam Định chạm trán đối thủ Thể Công Viettel VPF

Trận đấu đáng xem nhất ngày 27.12 là cuộc chạm trán giữa đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Nam Định (16 điểm) với CLB Thể Công Viettel (8 điểm, hạng 10). Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội được đánh giá cao nhưng khởi đầu chật vật và cần có chiến thắng để đánh dấu sự trở lại. Trong khi đó CLB Nam Định có ưu thế sân nhà cùng tinh thần phấn chấn sau khi đánh bại HAGL để lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay CLB Bình Dương.

Hoàng Đức (trái) cùng CLB Thể Công Viettel sẽ gây khó khăn cho CLB Nam Định VPF

Việc CLB Bình Dương và CLB Nam Định phải chạm trán các đối thủ xương xẩu là cơ hội để các đối thủ cạnh tranh như CLB Bình Định, CLB TP.HCM, CLB Thanh Hóa vươn lên. Sau vòng đấu này, V-League 2023 - 2024 tạm nghỉ đến ngày 17.2 mới trở lại.

Xem giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng V-League 2 - 2023 - 2024 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Xem Cúp quốc gia Casper 2023 - 2024 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn Tải ngay ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để xem V-League 1 đỉnh nhất trên FPT Play.