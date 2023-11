Lịch thi đấu và trực tiếp vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Ở vòng chung kết giải nam bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Nha Trang (Khánh Hòa) trong 4 ngày liên tục từ 16 đến 19.11 với sự góp mặt của 8 đội gồm Sanest Khánh Hòa, Thể Công - Tân Cảng, Ninh Bình LPBank, Biên Phòng, Lavie Long An, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Tĩnh. Các đội sẽ thi đấu lần lượt từ tứ kết, bán kết và chung kết.

CLB Sanest Khánh Hòa sở hữu 2 ngoại binh người Brazil, khát khao vô địch khi chơi trên sân nhà CLB SANEST KHÁNH HÒA

Dựa vào kết quả thi đấu vòng 2, Ban tổ chức xác định được 4 cặp tứ kết và xếp lịch thi đấu giải nam như sau: Biên Phòng gặp Lavie Long An (tứ kết 1, 16 giờ ngày 16.11), Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng (tứ kết 2, 19 giờ 30 ngày 16.11), Thể Công - Tân Cảng gặp Hà Nội (tứ kết 3, 17 giờ ngày 17.11), Ninh Bình LPBank gặp Hà Tĩnh (tứ kết 4, 19 giờ 30 ngày 17.11).

Đội thắng trong cặp tứ kết 1 sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết 3 ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 18.11. Trận bán kết 2 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.11 là cuộc chạm trán giữa đội thắng trong cặp tứ kết 2 với đội thắng trong cặp tứ kết 4. Đội thắng ở 2 cặp bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh ngôi vô địch diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19.11. Với thực lực của các đội, 3 ứng viên được đánh giá sẽ cạnh tranh ngôi vô địch là chủ nhà Sanest Khánh Hòa, đương kim vô địch Ninh Bình LPBank và Biên Phòng.

Ngoại binh "khủng" Polina (phải) hứa hẹn mang lại thành công cho CLB nữ Hóa chất Đức Giang HÀ PHƯƠNG

Ở giải nữ diễn ra tại Nhà thi đấu Quảng Nam cũng có lịch trình thi đấu tương tự giải nam. 4 cặp tứ kết và lịch thi đấu vòng chung kết giải nữ như sau: Ninh Bình LPBank gặp Thanh Hóa (tứ kết 1, 16 giờ ngày 16.11), Hóa chất Đức Giang gặp VietinBank (tứ kết 2, 19 giờ 30 ngày 16.11), Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước gặp Quảng Ninh (tứ kết 3, 16 giờ ngày 17.11), VTV Bình Điền Long An gặp Geleximco Thái Bình (tứ kết 4, 19 giờ 30 ngày 17.11).

Giải đấu của nữ hấp dẫn ngay từ tứ kết với tâm điểm là cuộc chạm trán "nảy lửa" giữa đội đương kim vô địch Geleximco Thái Bình với cựu vô địch VTV Bình Điền Long An. 3 ứng viên vô địch còn lại là Ninh Bình LPBank, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước.

Toàn bộ các trận đấu của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như On Sports, On Sports News, On Action, App Onplus, VTVCab On và YouTube Trực tiếp bóng chuyền.