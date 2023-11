Xác định các đội dự vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Ở giải nữ, CLB Kinh Bắc Bắc Ninh xếp cuối bảng D nên rớt hạng bởi ở lượt trận cuối đối thủ chạy đua trụ hạng với đội bóng này là Thanh Hóa có chiến thắng bất ngờ 3-0 trước Quảng Ninh. Như vậy hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 xác định 2 đội xuống chơi hạng A năm 2024 là CLB TP.HCM và Kinh Bắc Bắc Ninh.

CLB Hóa chất Đức Giang tia sáng là ứng viên cho danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia 2023 HÀ PHƯƠNG

8 đội giành quyền vào vòng chung kết giải nữ diễn ra tại Quảng Nam từ ngày 16 - 19.11 là Ninh Bình, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước, Hóa chất Đức Giang tia sáng, VTV Bình Điền Long An, Vietinbank, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình. 4 cặp đấu ở tứ kết cũng được xác định là cuộc chạm trán giữa Ninh Bình với Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An với Thái Bình, Hóa chất Đức Giang tia sáng với Vietinbank, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước với Quảng Ninh. Trong đó trận tứ kết hứa hẹn hấp dẫn là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Thái Bình gặp VTV Bình Điền Long An.

CLB Sanest Khánh Hòa (áo vàng) được thi đấu vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023 trên sân nhà SKH

Ở giải nam, sau khi sớm xác định 2 đội xuống hạng là TP.HCM và Bình Dương cũng xác định 8 đội vào vòng chung kết diễn ra tại Khánh Hòa từ 16 đến 19.11 gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình, Thể Công, Hà Tĩnh, Hà Nội, Long An, Đà Nẵng. Các cặp tứ kết giải nam như sau: Biên Phòng gặp Long An, Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng, Ninh Bình gặp Hà Tĩnh, Thể Công gặp Hà Nội.