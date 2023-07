Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup nữ 2023: Đội tuyển Trung Quốc gặp khó?

Đội tuyển Trung Quốc được coi là đội bóng mạnh tại các giải đấu đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Shui Qingxia đã để thua đội tuyển Đan Mạch với tỷ số 0-1 trong trận ra quân tại World Cup. Chính vì vậy, đội tuyển Trung Quốc không được phép "xảy chân" trước đội tuyển Haiti ở lượt trận thứ hai khi bảng đấu này còn có mặt đội tuyển đương kim vô địch châu Âu là Anh.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ Trung Quốc được dự đoán sẽ rất khó khăn khi đối đầu với đội bóng vùng Caribe. Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Haiti cũng vừa có trận đấu đầy quả cảm trước đội tuyển Anh. Dù bị thua 0-1, nhưng các cô gái Haiti đã chơi rất quyết liệt chỉ chịu thua bàn duy nhất trên chấm phạt đền ở phút 29. Trận đấu quan trọng của đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Haiti sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28.7 trên sân Hindmarsh (Úc).

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội đã có chiến thắng trong trận ra quân là đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ có nhiều khả năng sớm có vé của bảng D vào vòng knock-out và điều này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Cũng trong ngày thi đấu này, đội tuyển Argentina sẽ có trận đấu với đội tuyển Nam Phi ở lượt trận thứ 2 của bảng G vào lúc 7 giờ. Đây là hai đội đã để thua trong lượt trận đầu tiên và đội bóng nào thất bại trong cuộc đối đầu này sẽ sớm dừng cuộc chơi tại đấu trường World Cup 2023.

