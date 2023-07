Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup nữ 2023: Tâm điểm đội tuyển Pháp gặp Brazil

Đội tuyển nữ Pháp trước khi bước vào World Cup 2023 được đánh giá rất cao với chuỗi trận bất bại lên con số 10. Không chỉ vậy, đội bóng của HLV Herve Renard còn có hàng công rất sắc bén. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp đã gây thất vọng trong trận ra quân khi chỉ hòa không bàn thắng với đội tuyển Jamaica được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Đội tuyển nữ Pháp (trắng) đã từng thắng Brazil 2-1 tại World Cup 2019 AFP

Ngược lại, đội tuyển Brazil có trận đấu ra quân rất suôn sẻ khi có được chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Panama. Các cầu thủ xứ Samba đang rất hưng phấn với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có cả chiến thắng trước đội tuyển Đức ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023. Dù có thứ hạng thấp hơn đội tuyển Pháp, nhưng chắc chắn các cô gái Brazil sẽ gây rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Herve Renard trong cuộc đối đầu vào lúc 17 giờ ngày 29.7.

Cuộc đối đầu đáng xem trong ngày 29.7 giữa đội tuyển Pháp và Brazil AFP

Ở trận đấu còn lại của bảng F diễn ra vào lúc 19 giờ 30, đội tuyển Jamaica hy vọng sẽ có chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển Panama được đánh giá là yếu hơn. Nếu có được 3 điểm, đội tuyển Jamaica sẽ khiến cục diện của bảng đấu này trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 2.8 tới đây.

Đội tuyển Jamaica trong trận hòa với Pháp ở lượt đấu đầu tiên AFP

Vào lúc 14 giờ 30 là trận đấu của đội tuyển Thụy Điển gặp đội tuyển Ý ở bảng G. Cả hai đội cùng có được chiến thắng trong trận ra quân và đội bóng nào có thêm chiến thắng trong cuộc đối đầu này gần như đặt 1 chân vào vòng knock-out. Chắc chắn đội tuyển Thụy Điển được đánh giá cao hơn khi đang xếp hạng 3 thế giới, tuy nhiên các cô gái Ý vẫn sẵn sàng tạo ra bất ngờ trong cuộc đấu này.

Đội tuyển Thụy Điển chật vật thắng Nam Phi trong trận ra quân AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.