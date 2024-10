Lịch thi đấu vòng 5 V-League hôm nay: Đại chiến giữa hai nhà vô địch

Trùng hợp khá kỳ lạ khi 4/5 cặp đấu đã diễn ra của vòng 5 V-League 2024-2025 kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Điều này khiến bảng xếp hạng không nhiều biến động và cũng mở ra cơ hội để nhà đương kim vô địch Nam Định (7 điểm) vươn lên cùng điểm với 2 đội dẫn đầu là CLB Thanh Hóa, CLB Thể Công Viettel, nếu giành được chiến thắng trước đội Công an Hà Nội ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ hôm nay trên sân Thiên Trường (trực tiếp trên VTV5, FPT Play).

CLB Nam Định (trái) được đánh giá cao trong trận đại chiến ở vòng 5 V-League 2024-2025, chạm trán đội Công an Hà Nội ẢNH: VPF

Tuy phải phân sức cho nhiều đấu trường nhưng CLB Nam Định vẫn rất đáng gờm khi sở hữu đội hình được xem là chất lượng hàng đầu ở V-League năm nay. Đội bóng thành Nam như hổ mọc thêm cánh sau khi tiền đạo Rafaelson nhập tịch thành công, trở thành nội binh với tên gọi Nguyễn Xuân Son. Cùng với Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Vũ, CLB Nam Định khiến các đối thủ phải kiêng dè và đội Công an Hà Nội cũng không phải ngoại lệ.

Đội Công an Hà Nội (áo đỏ) nỗ lực trở lại cuộc đua vô địch ẢNH: VPF

Thi đấu thăng hoa ở V-League 2023 và lên ngôi vô địch nhưng dàn sao của đội Công an Hà Nội khởi đầu chưa tốt ở mùa giải năm nay khi mới chỉ đạt 5 điểm. Quang Hải được kỳ vọng cùng các đồng đội đồng lòng quyết tâm để tìm lại chính mình, quay trở lại cuộc đua vô địch. Chạm trán với CLB Nam Định rất mạnh nhưng với thực lực hiện có, đội Công an Hà Nội được đánh giá có thể cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ. Ở vòng đấu trước, đội Công an Hà Nội có trận đấu hay, chia điểm với đội bóng "cứng cựa" là CLB Hà Nội giúp người hâm mộ đội bóng này tin tưởng vào khả năng làm nên chuyện khi đại chiến với nhà đương kim vô địch là CLB Nam Định.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) vượt khó trước CLB Hải Phòng ẢNH: VPF

Theo lịch thi đấu mới nhất của VPF, cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa CLB Đà Nẵng với CLB Hải Phòng trên sân Hòa Xuân (18 giờ, trực tiếp FPT Play). Trận đấu này dự kiến diễn ra hôm qua nhưng dời lại bởi ảnh hưởng của bão Trà Mi. Hiện có cùng 2 điểm, chia nhau 2 vị trí cuối bảng nên CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng cùng đặt quyết tâm có điểm để vượt khó. Trận đấu này nhiều khả năng cũng kết thúc với kết quả bất phân thắng bại như nhiều cặp đấu khác ở vòng 5 V-League.

