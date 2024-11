Lịch thi đấu vòng 8 V-League: Nóng bỏng tốp đầu, nhiều cặp đấu đáng xem

Cục diện cạnh tranh trước vòng 8 V-League 2024-2025 rất gay cấn khi CLB Thanh Hóa dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với đội xếp nhì là CLB Nam Định. Cách biệt mà Nguyễn Tuấn Anh cùng đồng đội tạo ra với đội HAGL, Thể Công Viettel cũng chỉ 2 điểm. Trong khi đó 3 đội Bình Dương, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng 1 trận thắng. Ở nhóm cuối, có 3 đội cùng 4 điểm là SLNA, Đà Nẵng, Hải Phòng chỉ kém 2 đội xếp trên là CLB TP.HCM, Quảng Nam 2 điểm nên cũng đua tranh quyết liệt.

Nguyễn Tiến Linh săn bàn trên sân Hàng Đẫy khi CLB Bình Dương chạm trán đội Hà Nội ở vòng 8 V-League 2024-2025 ẢNH: VPF

Theo lịch thi đấu của VPF, ngày 14.11 diễn ra 2 cặp đấu giữa CLB Bình Định (8 điểm, hạng 9) với CLB Hải Phòng (4 điểm, hạng 12) lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn (trực tiếp FPT Play, TV360); CLB Hà Nội (10 điểm, hạng 8) gặp CLB Bình Dương (11 điểm, hạng 5) lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy, trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao). Đây là 2 cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức, đội nào tận dụng tốt cơ hội có được sẽ có niềm vui trọn vẹn. Trong đó trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Bình Dương hứa hẹn cống hiến nhiều pha bóng hay. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng.

Đội HAGL (phải) hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ ẢNH: VPF

Ngày 15.11 diễn 3 cặp đấu giữa CLB Hà Tĩnh (11 điểm, hạng 7) với CLB HAGL (12 điểm, hạng 3) lúc 17 giờ trên sân Hà Tĩnh (trực tiếp FPT Play, TV360); CLB Quảng Nam (6 điểm, hạng 10) gặp CLB SLNA (4 điểm, hạng 14) trên sân Hòa Xuân (trực tiếp FPT Play, TV360); CLB Thể Công Viettel (12 điểm, hạng 4) gặp đội nhất bảng xếp hạng Thanh Hóa (14 điểm) trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp VTV5, FPT Play). Đây cũng là 3 cặp đấu không quá chênh lệch. Sau 5 trận hòa liên tiếp, CLB Hà Tĩnh muốn phá dớp khi tiếp đón đội bóng đang chơi ấn tượng là CLB HAGL. Đội SLNA vừa thay tướng nên khát khao đổi vận khi gặp đối thủ vừa tầm Quảng Nam. Trong khi đó CLB Thanh Hóa gặp thách thức từ Thề Công Viettel và cần chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) dồn sức giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ẢNH: VPF

CLB Nam Định thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch ẢNH: VPF

Ngày 16.11 diễn ra 2 cặp đấu còn lại của vòng 8 V-League 2024-2025 với cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định (13 điểm, hạng 2) gặp CLB Đà Nẵng (4 điểm, hạng 13) lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường (trực tiếp VTV5, FPT Play); CLB TP.HCM (6 điểm, hạng 11) gặp CLB Công an Hà Nội (11 điểm, hạng 6) trên sân Thống Nhất (trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao). Việc chạm trán với đối thủ yếu hơn là cơ hội cho CLB Nam Định giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng trong khi đó CLB Đà Nẵng phải "vùng vẫy" để thoát khỏi đáy bảng. Đội Công an Hà Nội cũng muốn tìm lại chiến thắng sau trận thua HAGL ở vòng trước trong khi CLB TP.HCM cũng khát điểm vì không muốn rơi tự do ở nhóm cuối.

