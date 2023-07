Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 1.8: Lời tạm biệt đẹp của đội nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể giành điểm số hay ghi bàn thắng lịch sử ở World Cup 2023. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn một trận đấu để thể hiện tinh thần và ý chí của con người Việt Nam. Chắc chắn sẽ rất khó cho các cô gái Việt Nam khi đối đầu với đội bóng á quân Hà Lan.

Tiền đạo Hải Yến hy vọng có bàn thắng giúp đội tuyển nữ Việt Nam có màn chia tay đẹp REUTERS

"Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ không buông xuôi. Toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và hứa chơi hết mình ở trận gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh. Họ đang là đương kim á quân World Cup. Hà Lan đang cần đua hiệu số để vào vòng trong. Điều này có nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải nỗ lực hết mình ở trận đấu ngày mai", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung và các học trò vẫn rất quyết tâm ở trận đấu cuối cùng ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 với đội tuyển nữ Hà Lan sẽ được diễn ra lúc 14 giờ ngày 1.8. Đội tuyển nữ Hà Lan vẫn chưa chắc suất đi tiếp và cần phải có chiến thắng để đi tiếp. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đương đầu với sức mạnh dữ dội mang tên "Cơn lốc màu da cam". Người hâm mộ hy vọng tinh thần cùng ý chí sẽ giúp các cô gái Việt Nam để lại ấn tượng đẹp tại giải đấu.

Đội tuyển nữ Hà Lan vẫn rất quyết tâm để giành vé đi tiếp REUTERS

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn còn hy vọng đi tiếp dù rất khó khi phải đối đầu với đương kim vô địch Mỹ. Các cô gái Bồ Đào Nha chỉ còn con đường giành chiến thắng trước đội bóng giàu kinh nghiệm. Ưu thế của bảng E vẫn đang thuộc về đội tuyển Mỹ và Hà Lan.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chỉ còn con đường chiến thắng REUTERS

Tại bảng D diễn ra vào lúc 18 giờ sẽ là hai trận đấu rất căng thẳng. Đội tuyển Trung Quốc chỉ còn hy vọng vào chiến thắng trước đội tuyển Anh (đội đang có 2 trận bất bại). Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Đan Mạch sẽ chỉ đối đầu với đội tuyển Haiti - đội đã bị loại sau 2 trận thua. Nếu đội tuyển Trung Quốc tạo ra được bất ngờ và đội tuyển Đan Mạch cũng có chiến thắng, thì khi đó cả 3 đội tuyển Anh, Trung Quốc và Đan Mạch đều có 6 điểm và hiệu số phụ sẽ quyết định 2 chiếc vé đi tiếp.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp khó khăn ở lượt đấu cuối

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.