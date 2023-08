Lịch thi đấu World Cup nữ 2023: Lịch sử gọi tên Tây Ban Nha hay Anh?

Ở vòng bán kết, đội tuyển Tây Ban Nha dù không được đánh giá cao nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước các cô gái Thụy Điển. Trong khi đó, đội tuyển Anh vượt qua đội chủ nhà Úc với tỷ số 3-1 để có mặt trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả hai đội tuyển Tây Ban Nha và Anh được có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết World Cup nữ AFP

Trước đó, đội tuyển nữ Anh từng đứng hạng ba năm 2015 và hạng tư năm 2019. Với đội tuyển Tây Ban Nha, thành tích tốt nhất của các cô gái xứ bò tót là chỉ vào vòng 16 đội năm 2019. Ở vòng đấu bảng, ít ai nghĩ rằng đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có mặt trong trận chung kết khi họ để thua đậm đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-4. Tuy nhiên, càng thi đấu, thầy trò HLV Jorge Vilda càng hay và có những chiến thắng để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Đội tuyển Anh đang là đương kim vô địch châu Âu AFP

Đây sẽ là cuộc đối đầu được đánh giá là ngang tài ngang sức cho dù đội tuyển Anh có thứ hạng cao hơn và là đương kim vô địch châu Âu. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Anh từng giành chiến thắng 2-1 trước các cô gái Tây Ban Nha ở vòng tứ kết giải EURO nữ 2022. Trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20.8 trên sân vận động Accor (Úc).

Đội tuyển Thụy Điển (áo vàng) bất bại trong các trận tranh hạng ba AFP

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 19.8 sẽ là trận tranh hạng ba giữa đội chủ nhà Úc gặp đội tuyển Thụy Điển trên sân Suncorp. Đội tuyển nữ Úc đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên có được vị trí hạng ba thế giới ở giải World Cup nữ. Tuy nhiên đội tuyển Thụy Điển đang sở hữu thành tích bất bại trong các trận tranh hạng ba vào các năm 1991, 2011 và 2019.

Sam Kerr và các đồng đội đứng trước cơ hội lần đầu tiên đoạt hạng ba World Cup AFP

