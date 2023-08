Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 12.8: Chủ nhà vào bán kết?

Đây chính là trận đấu được đánh giá rất ngang tài ngang sức của vòng tứ kết World Cup nữ năm nay. Đội tuyển Pháp có thứ hạng cao hơn với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA và các cô gái chủ nhà Úc đang xếp thứ 10. Tuy nhiên, đội tuyển Úc lại có lợi thế sân nhà và có tinh thần lên cao sau khi chật vật vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Úc đang có tinh thần rất cao AFP

Điều này đã được chứng minh khi các cô gái xứ Kangaroo đã có 2 trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Canada và Đan Mạch mà vẫn "giữ sạch" mành lưới của thủ môn Arnold. Đội tuyển Pháp cũng thi đấu ấn tượng không kém thời gian qua. Ngoài thất bại 0-1 trước đội tuyển Úc gần 1 tháng trước, đội bóng của HLV Herve Renard thắng 9, hòa 2 ở 12 trận gần đây. Đặc biệt, tại World Cup nữ năm nay, các cô gái Pháp vẫn bất bại với 1 trận hòa và 3 chiến thắng.

Đội tuyển Pháp (áo xanh) gặp khó khăn ở vòng tứ kết AFP

Chắc chắn đội chủ nhà Úc rất cần sự tỏa sáng của các trụ cột như Raso, Catley, Foord hay Fowler và nếu đội trưởng Sam Kerr trở lại thì đội bóng của HLV Tony Gustafsson sẽ rất mạnh. Trong khi đó, đội tuyển Pháp sẽ hy vọng vào Kadidiatou Diani, người đã có 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho đội bóng áo lam. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 12.8.

Sam Kerr trở lại giúp đội chủ nhà Úc mạnh hơn AFP

Ở trận đấu tứ kết cuối cùng diễn ra vào lúc 17 giờ 30, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ có vé vào bán kết khi chỉ đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn là Colombia. Tuy nhiên, đội bóng đương kim vô địch châu Âu cũng cần phải cẩn trọng trước đội tuyển Colombia khi đội bóng đến từ Nam Mỹ đang được xem là hiện tượng của giải.

Đội tuyển nữ Colombia (áo đen) được xem là hiện tượng của giải AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.