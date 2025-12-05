Lịch thi tốt nghiệp sớm, tổ hợp thay đổi: Học sinh loay hoay trước mùa tuyển sinh

Gấp rút điều chỉnh kế hoạch ôn luyện

Việc có trường đại học hạn chế xét tuyển một số tổ hợp môn truyền thống như: C00 (văn, sử địa), D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh học) khiến nhiều học sinh cảm thấy cơ hội trúng tuyển bị thu hẹp, đặc biệt với những bạn đã định hướng từ lớp 10.

Vào cuối tháng 10, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin trong kỳ tuyển sinh năm 2026, trường dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), không tuyển thẳng thí sinh có giải khoa học kỹ thuật.

Vài ngày trước, trong thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy 2026 mà Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố có 3 điểm mới căn bản so với tuyển sinh năm 2025. Trong đó đáng chú ý là sự thu gọn số tổ hợp xét tuyển, giảm số ngành sử dụng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) khi xét tuyển.

Lữ Phương Bảo Hân, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TP.HCM), chia sẻ em đang theo đuổi tổ hợp B00 – một lựa chọn được nhiều trường, đặc biệt là các ngành y khoa, xem là tiêu chí quan trọng trong tuyển sinh. "Việc loại bỏ nhiều tổ hợp, trong đó có B00 sẽ gây thiệt thòi cho học sinh. Nếu bỏ thì các trường cần công bố sớm", Bảo Hân bộc bạch. Với em, B00 không chỉ là lựa chọn chính mà còn là "cánh cửa" vào các ngành y dược top đầu.

Theo Bảo Hân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến sớm hơn nửa tháng sẽ làm giảm thời gian ôn tập và luyện đề, khó đạt được sự nhuần nhuyễn cần thiết trước kỳ thi quan trọng.

Tương tự, Trần Nguyễn Nhã Uyên, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, đang có định hướng theo tổ hợp môn D14 (ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh) và D01 bày tỏ lo lắng khi nghe một số trường bỏ tổ hợp môn D01. Nhã Uyên cho biết nếu trường đại học bỏ tổ hợp D01 sẽ hạn chế nhiều cơ hội của thí sinh. "Nếu điểm tổ hợp D14 em thi thấp hơn dự tính thì em vẫn có thể dùng D01 để xét thay", Uyên nói

Còn Hồ Hoàng Anh Thư, học sinh Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, TP.HCM), cũng không khỏi lo lắng khi em dành thời gian ôn D01 từ hồi lớp 10. "Em đã dành nhiều thời gian ôn luyện tổ hợp D01. Nếu trường ĐH không tuyển sinh tổ hợp này, em phải đánh giá lại mục tiêu ngành học và tổ hợp xét tuyển, tạo ra áp lực phải tìm hiểu và chuyển đổi sang các phương thức hoặc tổ hợp khác trong thời gian gấp rút", Anh Thư bày tỏ.

Học sinh lớp 12 lo lắng khi phải chuẩn bị đồng thời cho kỳ thi THPT, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ và áp lực đồng trang lứa ẢNH: NGÂN LÊ

Áp lực vì "chạy đua" nhiều kỳ thi cùng lúc

Ngoài nỗi lo thay đổi tổ hợp môn thi, lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn dự kiến, nhiều em phải chuẩn bị đồng thời cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực (ĐGNL) và các chứng chỉ ngoại ngữ.

Phạm Nguyễn Nguyên Tường, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (P.Cầu Ông lãnh, TP.HCM), chia sẻ: "Em hiểu rằng việc đổi mới nhằm đánh giá năng lực thật của học sinh, nhưng em vẫn mong cấu trúc và mức độ đề được giữ ổn định để có thể chuẩn bị kỹ càng và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi".

Còn Huỳnh Võ Viễn Tri, học sinh Trường THPT Số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ, Gia Lai), bày tỏ mong muốn các trường đại học mở rộng thêm nhiều phương thức xét tuyển, đặc biệt là thi ĐGNL, nhằm tạo thêm cơ hội cho học sinh và giảm bớt gánh nặng tập trung vào kỳ thi duy nhất. "Phần lo lắng nhất về kỳ thi sắp tới có lẽ là lượng kiến thức và bài tập nhiều mà thời gian ôn luyện lại không nhiều như năm ngoái nên cũng hơi gấp rút, nhưng không có áp lực thì làm sao có kim cương", Viễn Tri bộc bạch.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, học sinh Trường THPT Số 1 Phù Mỹ, chia sẻ em luôn thấy căng thẳng vì phải chuẩn bị đồng thời cho nhiều kỳ thi và chứng chỉ khác nhau như IELTS để xét học bạ, kỳ thi ĐGNL để mở rộng cơ hội xét tuyển, và kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng.

Giữa những thay đổi, Phan Đặng Cẩm Châu, học sinh trường THPT Tây Thạnh, mong một điều: "Em chỉ mong kỳ thi và cách xét tuyển được giữ ổn định để tụi em có thể tập trung ôn luyện một cách yên tâm và công bằng nhất".