Lịch tựu trường của học sinh Hà Nội ra sao?

UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, trong đó nêu rõ lịch tựu trường, khai giảng năm học...



Học sinh Hà Nội đã có lịch tựu trường năm học mới ẢNH: M.C

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 của TP.Hà Nội quy định, các trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18.1.2025; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2025.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2025; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.2025.

Khung kế hoạch thời gian năm học của TP.Hà Nội cũng nêu lịch thi tốt nghiệp THTP năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27.6 theo như khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT đã ban hành.

Tuy nhiên, tại quyết định này, Hà Nội chưa nêu dự kiến về thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025.

Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng trong năm học 2024 - 2025 của học sinh Hà Nội:

Cũng theo quyết định trên, các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề như: quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc sở GD-ĐT có quyền quyết định và báo cáo UBND thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.