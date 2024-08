Sáng nay, hàng chục ngàn học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường

Cô hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, Q.8 chào đón học sinh lớp 1 tựu trường sáng nay THÚY HẰNG

Kết thúc kỳ nghỉ hè của năm học 2023-2024, sáng nay đông đảo học sinh lớp 1 đã tựu trường. Các trường tiểu học của TP.HCM đã có nhiều hoạt động chào đón học sinh ngày đầu đến với bậc học mới.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, Q.8, từ sáng sớm, cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường và đông đảo các thầy cô giáo, nhân viên đã có mặt để chào đón các em học sinh lớp 1 tới trường. Nhiều em học sinh lần đầu tiên đến ngôi trường tiểu học đã không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Nhà trường đã sắp xếp các dãy ghế ở khu vực sân trường để mỗi bé học sinh lớp 1 được ngồi cạnh cha, mẹ của mình.

Những học sinh lớp 1 đầu tiên của Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, Q.8 tựu trường sáng nay

Tại Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM, từ sáng sớm các giáo viên đã có mặt chào đón các em học sinh lớp 1 và các phụ huynh đưa con tới tựu trường. Buổi tựu trường diễn ra trong không khí vui vẻ với bóng bay, các tiết mục văn nghệ. Cô Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng, phát biểu chào đón học sinh, tặng các món quà cho học sinh lớp 1.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, sáng nay, học sinh lớp 1 cũng tựu trường với nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón các em học sinh.

Hàng loạt trường tiểu học của Q.Bình Tân, TP.HCM sáng nay cũng tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1 như: An Lạc 1, An Lạc 2, An Lạc 3, Bình Trị 2, Bình Long, Bình Hưng Hòa, Lê Quý Đôn, Tân Tạo A, Lạc Hồng, Kim Đồng... Đặc biệt, năm học mới 2024-2025, nhiều trường tiểu học mới được khánh thành tại Q.Bình Tân, mang đến niềm vui cho đông đảo học sinh, phụ huynh.

Trong sáng nay, các trường tiểu học mới tại Q.Bình Tân như: Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Đinh Công Tráng... đã có nhiều hoạt động chào đón học sinh lớp 1 tựu trường.

Học sinh lớp 1 được chào đón từ cổng trường

Trong sáng nay, sau phần lễ ở sân trường, các học sinh lớp 1 di chuyển về lớp, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em học sinh tham quan khu vực trong nhà trường, chia sẻ cho các em về nội quy lớp học...

Báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết năm học 2024-2025, toàn thành phố có 1.707.220 học sinh, tăng 24.097 em so với năm học trước. Bậc tiểu học có số lượng học sinh nhiều nhất, 626.513 học sinh. So với năm học 2023-2024, số học sinh tiểu học giảm 6.185 học sinh.

Năm học 2024-2025, TP.HCM có 101.296 trên tổng số 102.448 hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 có đầy đủ thông tin, tỷ lệ 98,9%; trong đó có 93.280 hồ sơ vào lớp 1 đã được tra cứu và xác nhận phục vụ công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh của TP.HCM.

Không phải tất cả học sinh lớp 1 của TP.HCM đều tựu trường hôm nay, 19.8. Nhiều trường tiểu học tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM đón học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22.8 và đón học sinh các lớp còn lại tựu trường vào ngày 27.8.

Ngày đầu tiên tới trường, nhiều học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè

Năm học mới 2024-2025 là năm mà ngành giáo dục TP.HCM xác định chủ đề là "Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo TP.HCM".



Với bậc tiểu học, ngành giáo dục TP.HCM đặt các nhiệm vụ: Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26.12.2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tăng cường bảo đảm an toàn trường học...

Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của luật Giáo dục 2019.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ chung của bậc tiểu học năm học 2024-2025 còn là đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh....

Năm học 2024-2025, các trường tiểu học TP.HCM cũng tiếp tục triển khai thực hiện các đề án của UBND TP.HCM về dạy học ngoại ngữ, nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông của TP.HCM...