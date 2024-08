TP.HCM: Hơn 101.000 hồ sơ thực hiện đầy đủ thông tin tuyển sinh lớp 1

Học sinh lớp 1 tựu trường trong năm học 2023-2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

Thông tin về hồ sơ tuyển sinh lớp 1 trên được đưa ra trong báo cáo tổng kết năm học 2023-2024, thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Sở GD-ĐT TP.HCM, bậc mầm non diễn ra mới đây.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết năm học qua là năm chú trọng công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non. Đề án"Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025" đã được triển khai về các quận, huyện, TP.Thủ Đức, các cơ sở giáo dục mầm non.

Bậc mầm non đã công khai chất lượng giáo dục, thực hiện việc nhập cơ sở dữ liệu ngành và dữ liệu phổ cập giáo dục- xóa mù chữ (PCGD-XMC) kịp thời và chính xác. Cơ sở dữ liệu PCGD-XMC bao gồm danh mục các mã quản lý, thông tin điều tra về phổ cập giáo dục của từng công dân thu được hàng năm, số liệu báo cáo, tổng hợp. Tính đến nay đã có 339.776 trên tổng số 340.746 hồ sơ trẻ mầm non đã được cập nhật mã định danh công dân trên hệ thống quản lý của ngành, đạt 99.7%.

Thời gian qua, toàn bộ việc công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh của thành phố (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn).

Giáo dục mầm non TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm học 2024-2025, đã có 101.292 trên tổng số 102.448 hồ sơ đã thực hiện đầy đủ thông tin hồ sơ tuyển sinh lớp 1, đạt tỷ lệ 98,9%.

Số trẻ còn lại chưa thực hiện đầy đủ thông tin hồ sơ là 1.156 trẻ, do chưa có mã định danh cá nhân. Hiện số trẻ này được hỗ trợ cấp mã định danh tạm phục vụ cho việc tuyển sinh đầu cấp.

Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong bậc mầm non ở TP.HCM thời gian qua còn được thể hiện ở việc thống kê tính khẩu phần dinh dưỡng từ các cơ sở giáo dục mầm non. Số liệu này được tích hợp vào phân hệ quản lý giáo dục mầm non trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Hiện đã có hơn 2.537 trên tổng số 3.245 cơ sở giáo dục mầm non cài đặt, tỷ lệ 78,18%.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT đã tích hợp công khai danh sách các cơ sở giáo dục mầm non của toàn TP.HCM trên trục dữ liệu, nhằm hỗ trợ cho người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu các thông tin về trường, lớp cho con em theo học, đồng thời hỗ trợ cho công tác quản lý chặt chẽ hơn. Sau khi công khai, tới nay đã có hơn 125.612 lượt truy cập thông tin.