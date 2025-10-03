Liêm chính khoa học thắp sáng sự thật

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm
GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm
Nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành CNTT, Ủy viên Hội đồng chức danh GS nhà nước
03/10/2025 04:17 GMT+7

Có một nghịch lý đang hiện hữu: khoa học chưa bao giờ mạnh mẽ như hôm nay, nhưng đồng thời niềm tin vào khoa học cũng đang bị xói mòn chưa từng có.

Người ta lo lắng không phải vì khoa học yếu kém mà vì cách khoa học được vận hành: những con số bài báo công bố, chỉ số trích dẫn, bảng xếp hạng thay thế cho giá trị thực chất. Trong bối cảnh ấy, liêm chính khoa học trở thành vấn đề sống còn, không chỉ là một quy tắc đạo đức mà là sợi dây giữ cho khoa học không rơi vào vòng xoáy tự hủy.

Trong nhiều năm, "liêm chính học thuật" thường được nói nhiều nhưng làm ít. Các trường, viện, cơ quan quản lý dựng lên quy định, bộ tiêu chí, cam kết. Thế nhưng, không ít nhà nghiên cứu vẫn chọn con đường tắt: đạo văn, mua bán bài báo, bẻ cong dữ liệu để đạt chỉ tiêu. Hệ quả là một nền khoa học nhiều vỏ bọc nhưng thiếu hồn cốt.

Liêm chính khoa học không thể chỉ là khẩu hiệu treo trên tường, cũng không thể chỉ là nỗi sợ bị phát hiện. Nó phải được nuôi dưỡng thành một năng lực nội tâm của mỗi nhà nghiên cứu: lòng tự trọng, sự can đảm nói thật, dám từ chối những con đường dễ dàng nhưng phi đạo đức.

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể "làm hộ" rất nhiều công đoạn, cái còn lại duy nhất của con người chính là sự trung thực. AI có thể viết bài báo, tổng hợp dữ liệu, phân tích thống kê, thậm chí "sáng tạo" ra kết quả tưởng chừng hợp lý. Nhưng liệu đó có còn là khoa học? Hay chỉ là "sản phẩm nhân tạo" được tô vẽ bởi thuật toán? Câu hỏi ấy buộc chúng ta phải nhìn lại nền tảng: khoa học không chỉ là tạo ra thông tin mới, mà còn là truy tìm sự thật. Và sự thật chỉ hiện ra khi có liêm chính.

Nguy hiểm hơn, chính áp lực công bố và hệ thống đánh giá định lượng dễ đẩy con người vào vòng xoáy lạm dụng AI. Khi mục tiêu không còn là "tìm ra sự thật" mà chỉ là "có thêm một bài báo", thì AI trở thành công cụ hoàn hảo để che đậy sự rỗng tuếch. Đó là nguy cơ lớn nhất.

Trong thời đại này, chúng ta cần một cách nhìn khác: liêm chính không phải là sự hạn chế, mà là nguồn gốc của sáng tạo thật sự. Trong một thế giới mà AI có thể sao chép gần như vô hạn, chỉ có tính xác thực, sự dám chịu trách nhiệm với kết quả mới tạo ra giá trị khác biệt.

Liêm chính ở đây không chỉ là "không gian lận", mà là một năng lực tái định nghĩa sáng tạo trong kỷ nguyên máy móc. Người có liêm chính không ngại thừa nhận hạn chế của mình. Người có liêm chính biết rằng một dữ liệu sai, một con số bị bóp méo có thể dẫn cả cộng đồng đến chỗ mù lòa. Người có liêm chính hiểu rằng tri thức không chỉ là tài sản cá nhân mà là một phần của di sản nhân loại.

Trong nghĩa đó, liêm chính là sự can đảm để trung thực với sự thật, cho dù nó bất tiện, cho dù nó làm chậm bước tiến cá nhân. Và chính thái độ này mới mở đường cho sáng tạo thật sự - thứ sáng tạo không thể nhân bản bằng AI.

Để biến liêm chính thành thực chất, cần một hệ sinh thái mới cho nghiên cứu khoa học. Cần thay đổi cách đánh giá, thay vì đếm số bài báo hãy xem xét tác động thực chất, tính mới, và đóng góp cho cộng đồng; đặt đạo đức song hành cùng kỹ thuật: mỗi nghiên cứu phải có cam kết rõ ràng về nguồn gốc dữ liệu, phương pháp xử lý, vai trò của AI.

Đồng thời giáo dục liêm chính từ đầu để sinh viên không chỉ học cách viết báo cáo, mà phải được trải nghiệm những tình huống đạo đức, rèn luyện bản lĩnh lựa chọn sự thật thay vì thành tích. Công khai và minh bạch với dữ liệu mở, quy trình mở để cộng đồng cùng giám sát và chia sẻ trách nhiệm. Khi liêm chính trở thành một chuẩn mực văn hóa thì không ai cần phải "nghi ngờ" khoa học, bởi chính sự minh bạch sẽ trả lời.

