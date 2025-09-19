Liên Bỉnh Phát liên tiếp đón tin vui

Gương mặt trang bìa Esquire phiên bản Việt

Liên Bỉnh Phát khoe nét nam tính trên bìa Esquire phiên bản Việt Nam. Esquire được thành lập tại Mỹ từ năm 1933, nội dung hướng về thời trang, phong cách sống và văn hóa dành cho nam giới. Việt Nam là quốc gia, vùng lãnh thổ thứ 22 có sự hiện diện của tạp chí này ẢNH: ESQUIRE

Sau hơn một thập niên, Esquire Việt Nam chính thức quay trở lại vào tháng 9 này với diện mạo mới. Sự kiện ra mắt được tổ chức vào ngày 19.9 quy tụ đông đảo khách mời nổi tiếng. Trong số đầu tiên, Esquire Việt Nam chọn nam diễn viên Liên Bỉnh Phát làm gương mặt trang bìa.

Theo ấn phẩm này, hành trình của anh là câu chuyện về sự bền bỉ và bản lĩnh: từ một diễn viên tay ngang đến việc khẳng định vị trí trong điện ảnh và nghệ thuật. Trong bài phỏng vấn, nam diễn viên tâm sự vốn chưa từng có kế hoạch trở thành diễn viên. Khi còn theo ngành du lịch, anh từng tự hứa sẽ dành ra hai năm để theo đuổi nghệ thuật, lời hứa ấy được anh viết trên tờ giấy dán ngay bàn làm việc.

Nam nghệ sĩ trình bày ca khúc Quên một lời thề tại buổi công bố gương mặt trang bìa của Esquire phiên bản Việt ẢNH: NVCC

Sau vô số lần casting thất bại, trái ngọt đã đến vào năm 2017, khi anh vào vai chính trong Song Lang của đạo diễn Leon Lê. Chỉ sau một đêm, giới phê bình đã gọi anh là "kẻ ngoại đạo" dám bước vào vòng quay điện ảnh. Vai Dũng "Thiên Lôi" đã mang về cho anh nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (Tokyo International Film Festival).

Từ thành công của Song Lang, Liên Bỉnh Phát tiếp tục thử sức ở thị trường quốc tế. Anh tham gia vào bộ phim truyền hình Vị khách hàng kỳ lạ (The Amazing Stranger), một dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Đài Loan. Dù chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng đây là cơ hội quý giá giúp anh học hỏi và tiếp cận với môi trường làm phim chuyên nghiệp của châu Á.

Liên Bỉnh Phát với đề cử giải Kim Chung

Liên Bỉnh Phát vừa nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung 2025 của Đài Loan ẢNH: MS.POTATO'S CHANNEL

Sau nhiều năm nỗ lực, Liên Bỉnh Phát đã đạt được một trong những cột mốc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của mình. Anh trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên đóng vai chính trong một series phim truyền hình quốc tế của nhà sản xuất phim hàng đầu Đài Loan, hợp tác cùng nữ diễn viên nổi tiếng Trương Quân Ninh.

Quan trọng hơn, với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong series phim truyền hình Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor), anh đã được vinh danh trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Chung 2025, một trong những giải thưởng truyền hình uy tín và lâu đời nhất Đài Loan. Ở hạng mục này, anh sẽ phải cạnh tranh với 4 nghệ sĩ Hoa ngữ khác: Wayne Song (A Second Chance of Life), Alex Ko (Arong and Ayu), Fandy Fan (Monday Again?!) và Yo Yang (Us Without Sex) để được xướng tên.

Bên cạnh đề cử nam chính dành cho Liên Bỉnh Phát, Bác sĩ tha hương cũng nhận được nhiều đề cử khác, trong đó có hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bạn diễn Trương Quân Ninh. Phim đã nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, với việc nhận 15 trên tổng số 27 đề cử tại giải Kim Chung năm nay.

Liên Bỉnh Phát vừa hoàn thành chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai cùng 32 "anh tài" bước ra từ chương trình thực tế cùng tên ẢNH: NSX

Mặc dù nổi tiếng nhất với vai trò diễn viên, Liên Bỉnh Phát cũng đã có một số thành tựu và hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực âm nhạc như tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, góp mặt trong chuỗi concert ăn khách sau chương trình. "Anh tài" 9X cũng ra mắt bản mashup hai ca khúc Tuyết yêu thương và Cô bé mùa đông song ca cùng ca sĩ Ngọc Kayla, sau đó là MV solo Hãy về đây bên anh...

Anh cũng vừa hoàn thành ghi hình chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, tuy nhiên phải chia tay sớm vì chấn thương nặng. Nam diễn viên chia sẻ chấn thương xảy ra trong một hoạt động ngoài lề đã khiến bản thân mất cơ hội tiếp tục đồng hành. Kết quả chẩn đoán cho thấy, nghệ sĩ 35 tuổi bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước ở gối. Hiện tại, anh đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và bước vào giai đoạn phục hồi.