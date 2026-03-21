Liên Bỉnh Phát sau giải 'Thị đế', tiết lộ chuyện kết hôn với bạn gái xinh đẹp

Sau nhiều dự án để lại dấu ấn, Liên Bỉnh Phát tiếp tục góp mặt trong Đại tiệc trăng máu 8. Lần trở lại này của nam diễn viên không chỉ đánh dấu một vai diễn mới mà còn cho thấy sự chuyển biến trong cách anh nhìn nhận công việc và con đường mình đang theo đuổi.

Áp lực từ cú máy 'one shot'

Trong dự án Đại tiệc trăng máu 8, Liên Bỉnh Phát đối mặt với một thử thách mà anh gọi là "chiếm trọn tâm trí" - những cảnh quay one shot (thuật ngữ chỉ các tác phẩm, cảnh quay được thực hiện liền mạch, không cắt ghép) đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Với một bộ phim phụ thuộc nhiều vào ánh sáng tự nhiên, mỗi ngày ê kíp gần như chỉ có một cơ hội duy nhất để thực hiện. Điều này khiến áp lực đè nặng lên tất cả các bộ phận, đặc biệt là diễn viên – những người phải đảm bảo cả lời thoại lẫn chuyển động không sai lệch.

Nam diễn viên chia sẻ áp lực khi thực hiện cảnh quay one shot Ảnh: ĐPCC

"Cảm giác nếu hoàn thành được cảnh đó thì gần như đã hoàn thành cả bộ phim", nam diễn viên nhớ lại. Tuy nhiên, áp lực không chỉ dừng ở yếu tố kỹ thuật khi chính anh là người mắc lỗi đầu tiên trong lần quay chính thức. Sự cố này khiến Liên Bỉnh Phát không khỏi áy náy vì ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn phim.

Thế nhưng, từ trải nghiệm đó, anh lại rút ra một bài học quan trọng. "Đây không phải là nỗ lực của riêng diễn viên mà là công sức của cả ê kíp, từ trang điểm đến quay phim. Sau lần đó, tôi hiểu rằng đây là thử thách chung và mọi người cùng nâng đỡ nhau để có kết quả tốt nhất", anh chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ về hành trình trưởng thành sau nhiều năm làm nghề

Không chỉ đối diện với thử thách về kỹ thuật, vai diễn trong phim còn đặt Liên Bỉnh Phát vào một nhân vật mang nhiều lớp tâm lý. Cụ thể, nhân vật của Liên Bỉnh Phát không đánh giá cao một nhân vật TikToker do Miu Lê thủ vai. "Nhân vật của tôi từng không đánh giá cao bạn ấy. Nhưng kết quả cuối cùng cho thấy đừng đánh giá người khác qua định kiến. Mỗi người đều có con đường phát triển riêng, miễn là mang lại hiệu quả", Liên Bỉnh Phát bộc bạch.

Thông điệp này, theo anh, không chỉ nằm trong khuôn khổ bộ phim mà còn phản ánh chính hành trình trưởng thành của bản thân. Kể từ khi chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Song lang, nam diễn viên đã trải qua nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận nghề.

Liên Bỉnh Phát cởi mở hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: ĐPCC

Anh thừa nhận từng có thời điểm hoài nghi về năng lực và vị trí của mình trong ngành. Sự dè dặt đó khiến anh khá khép mình trong việc lựa chọn vai diễn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Liên Bỉnh Phát đã cởi mở hơn. Anh sẵn sàng thử sức với nhiều vai mới, miễn là kịch bản có chiều sâu và mang lại giá trị nhất định. "Nếu mình không thử thì sẽ không biết khả năng của mình đến đâu", anh nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Liên Bỉnh Phát không xem mình đã đạt đến một cột mốc cụ thể nào. Thay vào đó, anh cho rằng bản thân vẫn đang trên hành trình với nhiều đoạn đường khác nhau. Đoạn đường anh đi có lúc thuận lợi, có lúc thử thách.

Chính vì vậy, khi đối diện với áp lực từ kỳ vọng của khán giả hay những bình luận trái chiều trên mạng xã hội, nam diễn viên chọn cách giữ sự tập trung vào mục tiêu dài hạn. Theo anh, những yếu tố bên ngoài là điều khó kiểm soát, việc hoàn thiện bản thân mới là điều quan trọng. "Không phải dự án nào cũng có thể đáp ứng kỳ vọng. Nhưng nếu chưa đạt, mình sẽ nhìn lại để làm tốt hơn ở lần sau", anh chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát cho rằng mỗi dự án là một cơ hội để hoàn thiện bản thân Ảnh: ĐPCC

Sau giải thưởng Thị đế, nam diễn viên cho biết anh vẫn đang trên hành trình khám phá bản thân. Với anh, dù phía trước là những đoạn đường nhiều ánh sáng hay còn không ít thử thách, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục bước đi.

Dù tham gia nhiều dự án, Liên Bỉnh Phát cho biết anh vẫn có cách cân bằng thời gian để chăm sóc bản thân. Theo anh, điều này phụ thuộc nhiều vào khả năng sắp xếp và kỷ luật cá nhân. Nam diễn viên thường chia nhỏ thời gian trong ngày cho từng mục tiêu cụ thể, từ công việc, rèn luyện thể chất đến nghỉ ngơi. "Mỗi khoảng thời gian đều phục vụ cho một mục đích nhất định, giúp mình duy trì năng lượng lâu dài", anh nói.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết bạn gái là người hỗ trợ tinh thần anh trong quá trình quay phim. Với anh, việc có một người để chia sẻ những áp lực và cảm xúc là yếu tố quan trọng giúp giữ cân bằng trong cuộc sống.

Khi được hỏi về chuyện "phải đóng thêm vài phim nữa mới chịu cưới", nam diễn viên bật cười: "Tôi nghĩ chuyện đó không phụ thuộc vào số lượng phim mà là thời điểm. Có thể bây giờ chưa phải lúc, nhưng khi thời điểm đến thì mình sẽ bước vào thôi. Không thể nói trước là một phim, năm phim hay mười phim nữa".