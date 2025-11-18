Liên Bỉnh Phát tiết lộ cảnh hôn với Đỗ Thị Hải Yến trong 'Quán Kỳ Nam'

"Thị Đế" Liên Bỉnh Phát nói về vai diễn mới trong Quán Kỳ Nam Ảnh: ĐPCC

Chiều 17.11, nhà sản xuất phim Quán Kỳ Nam có buổi chiếu phim cho giới truyền thông ở TP.HCM. Tham dự có đạo diễn Leon Lê, diễn viên Liên Bỉnh Phát, Phương Bình, Trần Thế Mạnh, Ngô Hồng Ngọc, Lý Kiều Hạnh, Tú Quyên, Lý Hồng Ân...

Phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 tại một khu cư xá cũ, xoay quanh những con người cô đơn tìm thấy sự đồng cảm giữa những mất mát, khát vọng. Phim theo chân nhân vật Khang (Liên Bỉnh Phát), một dịch giả trẻ đi nhận công việc mới và gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến), một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh. Hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi, nhưng mối tình cảm ấy cũng dần kéo theo những bí mật, những câu chuyện thời cuộc ray rứt.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát nói rằng được làm việc với đàn chị Đỗ Thị Hải Yến là một điều may mắn. Dù vậy, anh cũng cảm thấy khá áp lực. Nam diễn viên chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp, đạo diễn Leon đã bắt tôi và chị Yến ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau và đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Vì chưa từng làm việc chung trước đó, chúng tôi có quá trình thảo luận, làm việc để hiểu nhau hơn. Một cảnh khó và đáng nhớ nhất với tôi là khi Khang và Kỳ Nam đứng cùng nhau ở một khoảng cách rất gần trong cảnh hôn. Cả tôi và chị Yến đều khá bối rối. Cảm xúc có rất nhiều điều chồng chéo và khó tả, nhưng vô tình lại khớp với cảm xúc lúc đó của nhân vật nên may thay cảnh quay cũng được thực hiện được".

"Thị Đế" nói thêm, Leon Lê là người mở ra con đường diễn xuất cho anh. Bởi nhờ tham gia phim Song Lang mà anh mới được khán giả biết đến. Nam diễn viên ví hành trình làm nghề như một con đường mà mỗi người đều có lối đi riêng. "Dự án nào tôi cũng cố gắng hết sức để làm thật tốt, tôi luôn khao khát được làm một diễn viên, luôn mong muốn có nhiều cơ hội hơn trong công việc này. Đối với diễn xuất, tôi chỉ có muốn nhiều hơn chứ chưa bao giờ ngán ngấy. Làm việc với Leon là điều tuyệt vời vì được học nhiều điều mới, tôi nghĩ nhiều diễn viên khác cũng cảm thấy như vậy", anh bộc bạch.

Leon Lê lớn tiếng với Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến

Tại sự kiện, đạo diễn Leon Lê cho biết cảnh hôn là cảnh duy nhất khiến anh phải lớn tiếng với hai diễn viên vì rất bực. Nam đạo diễn chia sẻ lúc đó, Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến diễn hoài mà vẫn không đạt được cảm xúc như anh mong muốn.

Anh kể: "Lúc đó, tôi nghĩ mình phải nói nặng lời rằng: 'Tôi không tin là hai người đã từng yêu nhau, đã có trải nghiệm tình yêu'. Tôi phải yêu cầu tất cả mọi người đi ra, chỉ hai diễn viên ở lại để tập trung. Hai người cứ đi tới đi lui mãi mà không đúng tốc độ, không đúng cảm giác, rồi cảm giác ngượng ngập ban đầu của họ làm tôi nổi điên. Cảnh phim rất khó vì trên kịch bản không có thoại, chỉ có Khang nhìn Kỳ Nam, bước vào rồi hai người hôn nhau, nhưng cảnh quay đó mất nửa ngày mới xong. Dù trước đó, đoàn phim ngày nào cũng gặp nhau trong một, hai tháng để đọc kịch bản, tập nhiều cảnh. Nhưng cảnh đó thì không thể tập vì chúng tôi muốn giữ được cảm xúc tươi mới nhất".

Nam đạo diễn 7X cho biết Quán Kỳ Nam là dự án mà anh dành nhiều năm nghiên cứu, tích lũy ký ức, tìm lại tinh thần của một thời đã qua. Chia sẻ về việc lựa chọn quay bằng phim nhựa, Leon Lê cho biết: "Bây giờ có rất nhiều ứng dụng giả màu phim, nhưng người ta vẫn công nhận rằng màu của phim 35mm vẫn đẹp hơn. Thậm chí khi quay phim kỹ thuật số rồi họ vẫn làm mọi cách để nó trông giống phim 35mm. Vẻ đẹp của phim nhựa luôn đặc biệt và sâu sắc, mà kỹ thuật số nhiều khi không đáp ứng được. Chúng tôi đã quyết định mua máy chứ không thuê máy vì việc vận chuyển máy quay phim nhựa về Việt Nam là hầu như không thể".

Bộ phim Quán Kỳ Nam sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 28.11.