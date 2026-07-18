Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM hướng tới tự chủ tài chính

Chiều 18.7 tại TP.HCM, Liên hiệp các Hội VH - NT TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031), sau khi hợp nhất với Hội VH-NT Bình Dương và Hội VH-NT Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của mái nhà chung văn học - nghệ thuật tại thành phố mang tên Bác.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua là sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Toàn Liên hiệp đã tổ chức 212 đợt trại sáng tác và các chuyến đi thực tế, thu hút hơn 5.300 lượt hội viên tham gia. Từ những chuyến đi ấy, nhiều tác phẩm giàu hơi thở cuộc sống đã được ấp ủ, hình thành và ra mắt công chúng.

Đại hội Liên hiệp các Hội VH - NT TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra sôi nổi chiều 18.7 Ảnh: Q.TRÂN

Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn nhất, nghệ thuật vẫn cất lên tiếng nói của mình. Kịch múa Những nét son thành phố, tập sách Cây kèn và chiếc khẩu trang ra đời nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, cùng vở kịch Khát vọng ngày mai, là những minh chứng cho sự nhạy bén, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ trước các sự kiện của thành phố. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh quảng bá bằng nhiều hình thức, chủ động tiếp cận các xu hướng truyền thông mới đã giúp các tác phẩm đến gần hơn với công chúng, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Liên hiệp không chỉ chủ động tham mưu TP.HCM xây dựng nhiều chương trình văn học - nghệ thuật đặc sắc mà còn phát huy vai trò chuyên môn trong việc xét chọn, thẩm định các tác phẩm tiêu biểu, giới thiệu những văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp để Hội đồng cấp thành phố xem xét, tôn vinh.

Phó bí thư thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội Ảnh: Q.TRÂN

Nhiệm kỳ qua cũng ghi dấu bằng nhiều công trình, tác phẩm có sức lan tỏa như phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sách Sân khấu cải lương TP.HCM 1975 - 2025, vở kịch Đồng chí cùng nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc vận động sáng tác TP.HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca.

Đáng chú ý, trong số 83 tác phẩm được vinh danh, phần lớn giải nhất và giải nhì đều thuộc về hội viên của Liên hiệp.

Đặc biệt, nhạc sĩ Xuân Hồng, họa sĩ Diệp Minh Châu, NSND Viễn Châu, NSND Phùng Há và NSND Kim Cương là 5 văn nghệ sĩ của Liên hiệp có mặt trong danh sách 31 cá nhân tiêu biểu có công xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM, khẳng định những đóng góp bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của thành phố.

Phát triển tam giác công nghiệp văn hóa: TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu

Nhiều đại biểu cũng đóng góp ý kiến qua tham luận nhằm định hướng hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ mới. Nhà báo Hoàng Kim, Chi hội phó Chi hội Lý luận phê bình (Hội Sân khấu TP.HCM), cho rằng văn học - nghệ thuật TP.HCM trong kỷ nguyên mới không thể chỉ phát triển bằng phong trào hay những sự kiện đơn lẻ, mà cần một tầm nhìn văn hóa dài hạn, cơ chế đủ thông thoáng và hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp. Theo đó, cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, hỗ trợ các tác phẩm có giá trị, phát triển thiết chế biểu diễn - trưng bày - phổ biến, bảo vệ quyền tác giả, mở rộng thị trường khán giả và tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ tham gia sâu hơn vào đời sống văn học - nghệ thuật.

Trong khi đó, đạo diễn, thạc sĩ Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng sau khi không gian hoạt động được mở rộng sang Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác định hướng thẩm mỹ cần được triển khai theo hướng đa trung tâm, tránh tình trạng các hoạt động văn học - nghệ thuật chỉ tập trung ở khu vực nội đô TP.HCM.

Ông đề xuất sớm hình thành trục liên kết TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu để phát triển văn học - nghệ thuật gắn với công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng của toàn vùng.

Đạo diễn - thạc sĩ Nguyễn Thanh Hiệp (bìa trái) và các đại biểu tham dự đại hội Ảnh: Q.TRÂN

Ghi nhận những kết quả nổi bật của Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM trong nhiệm kỳ qua, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục xây dựng Liên hiệp trở thành mái nhà chung đoàn kết, vững mạnh, nơi văn nghệ sĩ tin tưởng gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm và tài năng sáng tạo, qua đó khơi dậy nguồn cảm hứng, tạo động lực mới cho hoạt động văn học - nghệ thuật của thành phố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị Liên hiệp chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo để số hóa, chuẩn hóa kho tàng tác phẩm có giá trị; phối hợp xây dựng nền tảng văn hóa số và các mô hình nghệ thuật số sáng tạo.

Theo bà, đây là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách thụ hưởng văn hóa, đưa các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống, đến gần hơn với công chúng và thế hệ trẻ.

Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH - NT TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu nhận nhiệm vụ Ảnh: Q.TRÂN

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ Phó bí thư thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết Ảnh: Q.TRÂN

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị Liên hiệp chủ động xây dựng các mô hình hoạt động đặc trưng, phát huy tiềm năng văn học - nghệ thuật thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trung tâm TP.HCM hướng đến trở thành không gian trình diễn nghệ thuật đỉnh cao; khu vực Bình Dương phát triển thành trung tâm thiết kế, chế tác các sản phẩm văn hóa chất lượng cao; còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, lễ hội nghệ thuật quốc tế. Mục tiêu là xây dựng TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của Đông Nam Á và châu Á về giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch văn hóa và thể thao.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội VH-NT TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 thành viên. Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp; 3 Phó chủ tịch gồm NSND Trịnh Kim Chi, nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh và họa sĩ Lê Văn Tuấn. NSNA Đoàn Hoài Trung được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.