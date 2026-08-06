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Văn hóa

Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn 2026 thu hút nhiều nghệ sĩ, giảng viên nước ngoài

Lạc Xuân
Lạc Xuân
Từ ngày 5 - 9.8, Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn 2026 (Saigon International Guitar Festival - SIGF 2026) diễn ra tại Nhạc viện TP.HCM, quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên và thí sinh guitar cổ điển đến từ nhiều quốc gia: Argentina, Ba Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Czech, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, cùng những nghệ sĩ guitar tiêu biểu của VN.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi SIGF bước sang lần tổ chức thứ 10, kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Sự kiện đồng thời chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM (1956 - 2026) và 70 năm hình thành, phát triển của bộ môn guitar cổ điển tại trường này.

SIGF 2026 tổ chức chuỗi 6 chương trình hòa nhạc, cuộc thi guitar cổ điển mở rộng dành cho thí sinh châu Á với các bảng thi đa dạng (Open, Junior, Non-professional, Ensemble). Bên cạnh đó là các hoạt động học thuật do các nghệ sĩ quốc tế dẫn dắt.

Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn 2026 thu hút nhiều nghệ sĩ, giảng viên nước ngoài - Ảnh 1.

Liên hoan Guitar quốc tế Sài Gòn 2026 (Saigon International Guitar Festival - SIGF 2026) diễn ra tại Nhạc viện TP.HCM

Ảnh: BTC

Chuỗi hòa nhạc SIGF 2026 diễn ra từ ngày 5 - 9.8, gồm: Concert 1 - Heart, Soul and Passion (19 giờ 30 ngày 5.8); Concert 2 - Renaissance to Modern (19 giờ 30 ngày 6.8); Concert 3 - Roses of SIGF - Asia & Europe (19 giờ 30 ngày 7.8); Concert 4 - Guitar & Woodwind Chamber (19 giờ 30 ngày 8.8); Concert 5 - The Winners (14 giờ ngày 9.8, vào cửa tự do) và Concert 6 - Dances of the Festival (17 giờ ngày 9.8).

Hoạt động chuyên môn - diễn ra từ ngày 6 - 8.8 với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế gồm Kozo Tate (Nhật Bản), Leonardo Bravo (Argentina), Leon Koudelak (Czech), Federico Nunez (Argentina), Ji Won Choi (Hàn Quốc), Kasia Smolarek (Ba Lan). Song song đó, triển lãm guitar thủ công giới thiệu các tác phẩm của những nghệ nhân chế tác gồm: Kim Sang Gil (Hàn Quốc), Vũ Trần (VN), Nguyễn Hồ (VN), Mo Guofang (Trung Quốc), Wiroon Guitar (Thái Lan), Rachata Guitars (Thái Lan), Bulbul Guitars (Thái Lan).

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