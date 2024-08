Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn: dấu ấn 10 năm

Kể từ khi bắt đầu (năm 2014) đến nay, SIGF là nơi gieo mầm cho các tài năng guitar Việt Nam, nơi mang đến nhiều cơ hội trao đổi về chuyên môn giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Với SIGF 2024, Nhạc viện TP.HCM không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật mà còn tạo ra môi trường trao đổi, học tập đa dạng, phong phú, giúp cho học sinh - sinh viên phát triển toàn diện và tiếp cận với các cơ hội giao lưu nghệ thuật chuyên ngành với các nước, trải nghiệm và học hỏi kiến thức từ các nền văn hóa nghệ thuật khác nhau.

Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn - điểm hẹn cho những người yêu guitar cổ điển Ảnh: BTC

Liên hoan năm nay gồm 6 buổi hòa nhạc; cuộc thi guitar cổ điển mở rộng cho thí sinh toàn châu Á, với 4 bảng thi độc tấu (solo) và 1 bảng thi hòa tấu (ensemble - từ 2 guitar trở lên); các workshop và masterclass lần lượt diễn ra vào ngày 29, 30, 31.8 và 1.9, với khách mời là dàn nghệ sĩ lừng danh: Benjamin Verdery (Mỹ), Admir Doçi (Albania/Thụy Sĩ), Gérard Abiton (Pháp), Keun Cheng (Malaysia), Giovanni Grano (Ý), trong đó ngày 1.9, nghệ sĩ nổi tiếng Gen Matsuda từ Nhật Bản sẽ hướng dẫn khóa học dành riêng cho dàn hòa tấu guitar.

Sau buổi khai mạc, hòa nhạc Lễ hội mở màn (Ouverture De Festival) diễn ra tối qua 28.8. Chương trình kế tiếp gồm: Nghệ sĩ trẻ tài năng (29.8) quy tụ những danh cầm trẻ Kasia Smolarek đến từ Ba Lan, Pongpat Pongradit và Nutthachai Chaivanich đến từ Thái Lan; The Legends (30.8) là "chuyến tàu" vượt thời gian trở về với những bản nhạc bất hủ do danh cầm người Mỹ gốc Việt An Trần và Benjamin Verdery (Mỹ) biểu diễn; Sự tuyệt diệu của Baroque (31.8) đón chào màn trình diễn từ danh cầm Admir Doci (Albania/Thụy Sĩ) và nghệ sĩ lão luyện Gérard Abiton (Pháp)…

Nghệ sĩ guitar An Trần (sinh năm 1992 tại Hà Nội, hiện sinh sống và giảng dạy, hoạt động âm nhạc tại Mỹ) sẽ biểu diễn những giai điệu đậm chất Việt: Thánh Gióng của Nguyễn Thế An, Ru con của Đặng Ngọc Long Ảnh: BTC

Tại SIGF 2024, công chúng cũng sẽ có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân chế tác guitar như Gérard Abiton (Pháp), Benjamin Verdery (Mỹ), Giovanni Grano (Ý), Risa Shimono (Nhật Bản), An Trần (Việt Nam/Mỹ)…; chiêm ngưỡng và thưởng thức âm thanh đặc biệt của cây đàn guitar 13 dây của nghệ sĩ Admir Doci, một dịp hiếm có để hiểu thêm về những điều thú vị tiềm ẩn sau nhạc cụ phổ biến bậc nhất này.