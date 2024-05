Đàn guitar của John Lennon lập kỷ lục thế giới mới

Điều thú vị là cây đàn guitar acoustic Hootenanny 12 dây này đã không được sử dụng hoặc nhắc đến trong hơn nửa thế kỷ qua, từ khi nó xuất hiện trong album và phim Help! ra mắt vào năm 1965 của The Beatles.

Cây đàn guitar được bán với giá kỷ lục The Guardian

Cây đàn này từng thuộc sở hữu của nghệ sĩ guitar người Scotland Gordon Waller. Ông được biết đến là một nửa của bộ đôi nhạc pop Peter và Gordon, người sau này đã trao nó cho những người quản lý ban nhạc của mình.

Nhiều thập kỷ sau, những người chủ mới sống ở vùng nông thôn nước Anh đã tìm lại được cây đàn guitar khi họ chuyển nhà và đưa nó ra bán đấu giá với giá ước tính từ 485.000 đến 647.000 bảng Anh.

Cây đàn guitar đã được mua lại thông qua cuộc đấu giá qua điện thoại tại Hard Rock Cafe ở New York vào hôm qua như một phần của đợt bán đấu giá các "biểu tượng âm nhạc" kéo dài 2 ngày của nhà bán Julien's Auctions.

David Goodman, Giám đốc điều hành Julien's Auctions, cho biết: "Chúng tôi rất vui cũng như vinh dự khi được lập kỷ lục thế giới mới với việc bán được cây đàn Hootenanny bị thất lạc của John Lennon. Cây đàn này không chỉ là một phần của lịch sử âm nhạc mà còn là biểu tượng cho di sản lâu dài của ông. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn và sự tôn kính vượt thời gian của âm nhạc The Beatles và John Lennon".

Cây đàn guitar do công ty Framus ở Bavaria (Đức) sản xuất vào đầu những năm 1960 này đã xuất hiện trong phim Help! khi nhóm biểu diễn You've Got to Hide Your Love Away. Nó cũng được sử dụng trong các buổi ghi âm cho album này ở các bài như: It's Only Love, I've Just Seen a Face and Girl và Norwegian Wood do George Harrison chơi.

Nhóm nhạc trong phim Help! Variety

Darren Julien tiết lộ ông đã đến tận Vương quốc Anh để xác minh cây đàn tại ngôi nhà đang cất giữ nó và phát hiện chiếc hộp ban đầu đã bị ném đi, nhờ sự giúp đỡ của những nhà nghiên cứu tiểu sử của The Beatles là Andy Babiuk và Danny Bennett.

Vào năm 2015, Julien's Auctions cũng đã bán một cây đàn guitar khác của Lennon. Đó là cây guitar acoustic J-160E Gibson bị đánh cắp và được một nhạc sĩ vô tình mua lại vào cuối những năm 1960. Cuối cùng nó đạt mức giá 2,4 triệu USD.

Ngoài ra, bộ trống từng được Ringo Starr sử dụng cùng phiên bản vật lý White Album từng thuộc sở hữu của thành viên này cũng được mang bán đấu giá trong sự kiện trên.