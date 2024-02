The Beatles lên phim do Sam Mendes đạo diễn

Đạo diễn Sam Mendes (58 tuổi) có kế hoạch thực hiện 4 bộ phim riêng biệt, mỗi phim kể về từng thành viên The Beatles. Theo thông cáo báo chí, 4 phim sẽ "kể câu chuyện đáng kinh ngạc về ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử", sau đó là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã vào năm 1970. Paul McCartney, Ringo Starr và gia đình của cố ca sĩ John Lennon, George Harrison đã cung cấp toàn bộ câu chuyện cuộc đời và bản quyền âm nhạc cho 4 bộ phim để xây dựng kịch bản.

Ban nhạc The Beatles lừng danh thập niên 1960 VARIETY

"Tôi rất vinh dự được kể câu chuyện về ban nhạc rock vĩ đại nhất mọi thời đại", Sam Mendes, nhà làm phim đoạt giải Oscar, nổi tiếng qua các phim American Beauty, 1917 và phim James Bond Skyfall, Spectre cho biết trong một tuyên bố.

Sony Pictures Entertainment nhận tài trợ và phân phối cả 4 bộ phim ra rạp vào năm 2027. Thông tin chi tiết về kế hoạch phát hành được chia sẻ sau, nhưng hãng phim hứa hẹn dự án này sẽ "sáng tạo và đột phá".

Sẽ rất mạo hiểm nếu công chiếu cả 4 bộ phim trong cùng một năm. Tuy nhiên, phim ca nhạc đang ngày càng thu hút khán giả ở phòng vé. Elvis của Baz Luhrmann và Bob Marley: One Love của Paramount là những cú hit lớn hơn mong đợi, trong khi The Eras Tour của Taylor Swift - bản điện ảnh tái hiện buổi hòa nhạc phá kỷ lục của cô - đã vượt trội so với một số phim Hollywood về doanh thu bán vé toàn cầu.

John Lennon trong phim The Beatles: Get Black IMDb

Một tác phẩm khác về huyền thoại âm nhạc đang được Antoine Fuqua thực hiện, chuyển thể câu chuyện cuộc đời của Michael Jackson thành phim. Bộ phim tiểu sử Back to Black về danh ca Amy Winehouse đang quay và Ridley Scott đàm phán để đạo diễn một bộ phim về nhóm nhạc huyền thoại Bee Gees.

Ngoài vai trò đạo diễn, Sam Mendes sẽ sản xuất 4 bộ phim về The Beatles cùng với Pippa Harris, đối tác của Neal Street Productions và Julie Pastor của Neal Street. Harris cho biết: "Chúng tôi dự định đây sẽ là một trải nghiệm điện ảnh hoành tráng và ly kỳ độc đáo. 4 bộ phim được kể từ 4 góc nhìn khác nhau về một câu chuyện duy nhất liên quan đến ban nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại".

Đây là lần đầu tiên các thành viên của The Beatles hỗ trợ hoàn toàn cho các bộ phim có kịch bản hoàn chỉnh. Ban nhạc từng trở thành chủ đề của một số bộ phim tài liệu, gồm Let It Be vào những năm 1970, ghi lại sự tan rã của nhóm, cũng như The Beatles: Get Back của Peter Jackson, nêu bật quá trình thực hiện album Let It Be.