Tiết lộ bất ngờ về siêu hit ‘Yesterday’ của The Beatles sau nửa thế kỷ

Trong podcast A Life in Lyrics trao đổi xung quanh lời hát và sự sáng tạo các bản hit nổi tiếng, McCartney gần đây cho biết câu hát kinh điển "I said something wrong" trong ca khúc Yesterday có thể được truyền cảm hứng một cách vô thức khi ông nhớ đến việc bản thân đã "chế nhạo" mẹ mình khi bà nói chuyện có hơi kiểu cách.

Ông chia sẻ thêm: "Đôi khi phải suy ngẫm thì con người ta mới đánh giá được tác động tội lỗi của mình. Cho đến hôm nay, tôi vẫn xấu hổ về chính cái ngày mình đã khiến mẹ phải bẽ mặt".

McCartney kể thêm: "Đó là một lần của nhiều năm trước, khi đó chúng tôi cùng ra sân sau và có một cuộc nói chuyện ngắn. Mẹ tôi gốc Ireland và là một y tá, bà là người học thức, không phải thuộc kiểu ăn nói chợ búa. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, và tôi thấy nó hơi bóng bẩy".

Ông nhớ lại: "Bà ấy có gốc xứ Wales, và dì Dilys của mẹ cũng đến từ đây. Do đó khi bà bảo tôi: 'Paul, con hãy vào hỏi…' thì tôi đã nhại lại và rồi nói rằng: 'Hoải! Hoải! Đó là hỏi mẹ à".

Paul McCartney cùng mẹ Mary và em trai Mike Paul McCartney

Trong khoảnh khắc ấy, bà có chút xấu hổ. Ông trần tình: "Tôi nhớ chỉ một khắc sau thì đã nhận ra mình sai lầm đến mức độ nào. Tôi nói trong lòng: 'Ôi Chúa ơi, giá con không nói điều đó'".

Và dường như, nó mắc kẹt cho đến hôm nay, ngay cả khi bà đã qua đời vì bị ung thư. McCartney viết Yesterday khi ông 24 tuổi, khi ấy thì bà cũng đã ra đi gần một thập kỷ.

Nhớ lại ký ức đau buồn, McCartney nói: "Có quá nhiều thứ xảy ra trong tuổi trẻ và những năm tháng trưởng thành khiến ta không thể trân trọng hết được. Tôi đã làm sai vài điều nhỏ nhặt mà tôi biết rằng mọi người sẽ tha thứ cho tôi, bởi chúng không quá lớn lao. Nhưng khi mẹ mất, tôi lại đau đớn khôn nguôi".

Vì vậy khi đưa câu này vào một bài hát về tình yêu đã mất, ông đã không biết nó liệu có hợp lý không. Ông bày tỏ: "Nhưng tôi nghĩ có, bởi vì cả 2 đều là mất mát không dễ dàng quên".

Vào năm 1965, trong album Help!, bản hit nói trên được ghi nhận rằng có sự sáng tác của 2 thành viên là John Lennon và Paul McCartney. Nhưng theo McCartney, ông mới là người thực hiện phần lớn bài hát. Do đó, năm 2000, ông từng đề nghị Yoko Ono đổi phần credit của riêng Yesterday từ Lennon-McCartney thành McCartney-Lennon, nhưng bà từ chối.

Đĩa than có ca khúc Yesterday The Beatles Việt Nam

Cho đến ngày nay, Yesterday vẫn là một trong những siêu hit của The Beatles. Nó được tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone và MTV bình chọn là ca khúc nhạc pop hay nhất mọi thời đại vào năm 2000. Nó cũng nắm giữ kỷ lục là một trong những ca khúc được cover nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc từng được thu âm, với hơn 2.200 phiên bản. Năm 1997, nó được tôn vinh tại Đại sảnh danh vọng Grammy.