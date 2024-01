Chuyện đời chuyện nghề: Nhạc sĩ Phạm Duy là 'fan ruột' của The Beatles

"Cha tôi là fan ruột của nhóm nhạc lừng danh thập niên 1960 - 1970 The Beatles. Ông sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc của The Beatles và phổ lời Việt một số ca khúc của nhóm nhạc này. Từ nhỏ, tôi cùng anh Duy Quang, Duy Minh, Duy Cường đã theo cha, trình diễn trong ban nhạc The Dreamers từ cuối thập niên 1960, hát những ca khúc của The Beatles và của cha mình tại nhiều phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn. Trước đó ông từng cấm các anh em tôi bước chân vào con đường âm nhạc vì sợ chúng tôi nghèo khó khi mê chơi nhạc. Về sau, khi chúng tôi đi hát kiếm ra tiền, ông mới không la rầy nữa và chấp nhận cho chúng tôi theo đuổi sự nghiệp. Sau 1975, ban nhạc The Dreamers đã biểu diễn tại nhiều tiểu bang ở Mỹ có đông người Việt sinh sống".



Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013) PHONG QUANG

Nhà thơ Hoàng Hưng thì cho biết nhạc sĩ Phạm Duy và ông có họ hàng bên ngoại. Năm 1986, Phạm Duy đã phổ nhạc một bài thơ của ông.

Còn vợ chồng điêu khắc gia Nguyễn Sang - Kim Thanh nhớ những lần đến thăm nhạc sĩ, xin phép ông được chụp ảnh. "Cám ơn bác đã truyền lửa nghệ thuật cho vợ chồng tôi. Chúng tôi tạc tượng đồng bán thân nhạc sĩ Phạm Duy và triển lãm nhiều nơi", bà Kim Thanh nói.

Ca sĩ Phạm Duy Hùng trình diễn tại buổi tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy Đ.T

Nhà văn - nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu cho biết ông được gia đình kể rằng từ lúc còn nằm nôi, ông đã nghe tiếng mẹ ru và nhạc… Phạm Duy. "Phạm Duy đi rất nhiều nơi, từ nam chí bắc, trong lẫn ngoài nước, làm rất nhiều nghề: sửa radio, thợ rèn, thư ký tòa án, trông coi đồn điền, ca sĩ… trước khi bước chân vào con đường sáng tác. Ông hấp thụ nhiều nền văn hóa cả Đông lẫn Tây để làm nên những ca khúc bất tử", nhà văn Nhật Chiêu bày tỏ.

Tại buổi tưởng niệm, ca sĩ Phạm Duy Hùng trình bày ca khúc Love, tên Việt Tình do John Lennon của ban nhạc The Beatles sáng tác, được Phạm Duy phổ lời Việt: Love is real, real is love/Love is feeling, feeling love… Tình đã có, như có tình/Tình là xao xuyến/xao xuyến tình…