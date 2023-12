‘Bob Marley: One Love’ hé lộ cuộc ám sát biểu tượng âm nhạc Jamaica Bob Marley

Bob Marley (1945-1981) sinh ra và lớn lên tại Nine Mile - một vùng nghèo khó ở Jamaica. Là người tiên phong, nam ca sĩ đã tham gia vào việc phát triển reggae thành một thể loại âm nhạc. Văn hóa Jamaica trở nên phổ biến hơn nhờ âm nhạc của anh, thứ âm nhạc không chỉ nói về âm thanh mà còn là phong cách sống.

Biểu tượng âm nhạc Bob Marley do Kingsley Ben-Adir thủ diễn IMDb

Bob Marley truyền tải thông điệp về hòa bình và sự tôn trọng giữa con người với nhau, ủng hộ những cải cách xã hội và không ngại sử dụng âm nhạc của mình làm nền tảng cho quan điểm về chính trị hay tôn giáo. Anh trở thành ca sĩ nhạc reggae nổi tiếng nhất thế giới cùng những thông điệp về tình yêu và sự đoàn kết đầy cảm động.

Khi nổi tiếng vào những năm 1960, tấm áp phích của anh được treo khắp phòng của nhiều thanh thiếu niên thời đó, tạo nên sức ảnh hưởng của anh với âm nhạc và cả văn hóa đại chúng thời bấy giờ. Năm 1981, anh qua đời do bệnh ung thư.

Traiker phim Bob Marley: One Love

Mở đầu trailer là khung cảnh cả gia đình cùng nhau ngồi bên đốm lửa, đung đưa theo lời ca của Redemption Song - đĩa đơn trong bộ 4 đĩa Song of Freedom nổi tiếng lần đầu tiên được thu vào 1961. Redemption Song cũng chính là bài hát được ghi âm tại buổi hòa nhạc cuối cùng của Bob Marley vào năm 1980...

Sau đó là giai đoạn ban nhạc Bob Marley and the Wailers được thành lập vào năm 1963. Đây là khoảng thời gian mà Bob Marley nổi tiếng nhất, được yêu thích và chào đón khắp mọi nơi, biểu diễn ở các sân vận động lớn, trở thành một siêu sao.

Năm 1976, những kẻ học đòi làm sát thủ đã bất ngờ nổ súng vào nhà Bob khiến vợ anh là Rita bị thương nặng...

Lashana Lynch (vai Rita) và Kingsley Ben-Adir (Bob Marley) trong phim Bob Marley: One Love IMDb

Cuối đoạn trailer, khán giả được cảm nhận ca khúc One Love, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bob Marley trong album Exodus được sản xuất tại Anh. Bài hát từng trở thành bản hit số 1 ở Jamaica cũng như ở Anh và Đức.

Bob Marley: One Love (tựa Việt Bob Marley: Một tình yêu) do Reinaldo Marcus Green đạo diễn, người đứng sau bộ phim King Richard giúp Will Smith giành được giải Oscar đầu tiên. Vai chính do Kingsley Ben-Adir thủ diễn. Phim còn có các diễn viên: Lashana Lynch (vai Rita), Jesse Cilio (Norval Marley), James Norton (Chris Blackwell)..., dự kiến ra rạp Việt ngày 16.2.2024.