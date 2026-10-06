Liên thông đại học bị từ chối tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng nói gì?

Một công dân 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa (chương trình đào tạo liên thông, hình thức chính quy, tập trung tại trường) của Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết, trước đây trong thời gian học trình độ trung cấp tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, công dân đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

Công dân chỉ được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên ẢNH: HUY ĐẠT

Tốt nghiệp trung cấp, công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng do gặp tai nạn giao thông nên không thể nhập ngũ; đồng thời trúng tuyển và theo học chương trình đại học nói trên.

"Khi tôi nộp giấy xác nhận đang học của nhà trường để xin tạm hoãn gọi nhập ngũ, địa phương không chấp thuận với lý do chương trình đào tạo của tôi là liên thông", công dân cho hay.

Công dân thắc mắc đến Bộ Quốc phòng trường hợp của mình có tiếp tục thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không? Việc địa phương từ chối giải quyết tạm hoãn với lý do công dân đang theo học đại học liên thông chính quy (mặc dù trước đó đã được tạm hoãn ở bậc trung cấp) có đúng quy định không?

Trả lời câu hỏi của công dân, Bộ Quốc phòng cho hay, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, công dân "đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”, sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng khẳng định, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

"Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ", Bộ Quốc phòng thông tin.