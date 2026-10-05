Học đại học kéo dài có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Một công dân cho biết khi vào năm nhất đại học đã nộp giấy xác nhận sinh viên cho cơ quan quân sự địa phương, trong đó ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình vào năm 2026. Những năm sau, nhà trường tiếp tục cấp giấy xác nhận nhưng thời gian dự kiến hoàn thành được điều chỉnh đến năm 2027. Công dân đều nộp các giấy này hằng năm và không nhận được phản hồi.

Khi khóa học kéo dài, công dân cần làm đơn gửi hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã để được xem xét, giải quyết về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện công dân vẫn là sinh viên, chưa tốt nghiệp nhưng được cơ quan quân sự địa phương thông báo chỉ công nhận giấy xác nhận ban đầu, có thời hạn đến năm 2026. Các giấy xác nhận sau không được chấp nhận và công dân vẫn được yêu cầu khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công dân đặt câu hỏi cách giải quyết này có phù hợp quy định và phải làm gì khi thời gian hoàn thành khóa học trên các giấy xác nhận không thống nhất.

Theo Bộ Quốc phòng, điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Thời gian tạm hoãn trong một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học, ghi trong giấy báo nhập học, đến khi tốt nghiệp và chỉ áp dụng với một trình độ đào tạo liên tục, không gián đoạn.

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gồm người theo học loại hình đào tạo ngoài quy định; bị buộc thôi học; tự bỏ học hoặc ngừng học liên tục từ 6 tháng trở lên không có lý do chính đáng; đã hết thời hạn của một khóa học; hoặc chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Đáng chú ý, nếu thời gian học kéo dài do lưu ban hoặc nợ môn, công dân không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trường hợp khóa học kéo dài do nhà trường xác định, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường, gửi hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, thông qua ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự, để được xem xét, giải quyết.