Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy số lượng 'khủng' ở Sơn La

Chiều 4.8, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh này và Viện KSND H.Mộc Châu (Sơn La) vừa tổ chức khen thưởng Ban chuyên án đấu tranh, bắt giữ 3 người phụ nữ vận chuyển trái phép số lượng ma túy "khủng".

3 nghi phạm cùng tang vật vụ án C.T

Theo đó, thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy khu vực biên giới, sáng 4.8, Công an H.Mộc Châu phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang Phàng Thị Chư (36 tuổi) và Mùa Thị Chứ (35 tuổi), cùng trú xã Chiềng Xuân (H.Vân Hồ, Sơn La) khi 2 người này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực bản Bó Sập (xã Lóng Sập, H.Mộc Châu).

Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 3 bánh heroin có trọng lượng 1,1 kg; 11.866 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 1 kg và 4 gói nhựa cây thuốc phiện có trọng lượng hơn 530 g.

Tang vật vụ án C.T

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Công an H.Mộc Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùa Thị Mụa (37 tuổi, trú bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân) cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình. Công an H.Mộc Châu đang mở rộng điều tra vụ án.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho hay, cũng tại H.Mộc Châu, ngày 29.7, Công an H.Mộc Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt Tráng Thị Dợ (43 tuổi) và con gái là Lầu Thị Xi (21 tuổi, trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập) vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Hai mẹ con Dợ bị bắt quả tang khi đang phạm tội tại bản Co Cháy.