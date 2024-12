Liên tiếp các ca đột quỵ sau khi tắm khuya

Đột quỵ sau khi tắm khuya

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 mới đây tiếp nhận nam bệnh nhân N.X.K, 42 tuổi, ở Hải Dương, vào cấp cứu sau đột quỵ.

Hình ảnh phim chẩn đoán bệnh nhân Đ.V.Đ bị đột quỵ với khối máu tụ bán cầu phải với thể tích lớn ẢNH: AN NGỌC

Tại nhà, sau khi tắm khuya, bệnh nhân K. đột ngột đau đầu, ý thức chậm dần đi vào hôn mê. Sau khi được sơ cứu tuyến trước, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội) giờ thứ 3 sau đột quỵ.

Tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, mặc dù đã được hồi sức cấp cứu tích cực, tuy nhiên tổn thương đột quỵ chảy máu não quá nặng, bệnh nhân hôn mê sâu không còn khả năng cứu chữa.

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, một bệnh nhân khác nhập viện trước bệnh nhân K. nêu trên, là nam bệnh nhân Đ.V.Đ, 45 tuổi, ở Hà Nội, đang được điều trị tích cực.

Trước đó, đêm 6.12, bệnh nhân Đ. được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi tắm khuya. Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não với khối máu khá lớn. Tình trạng này buộc các bác sĩ phải phẫu thuật mở sọ để giải ép áp lực não.

"Bệnh nhân Đ. phải duy trì thở máy, tiên lượng rất nặng", một bác sĩ của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, cho hay.

Đột quỵ ở người trẻ, không có bệnh mạn tính

Theo Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân bị đột quỵ, nhiều người khá trẻ, độ tuổi dưới 50.

Như 2 trường hợp đột quỵ trên đều là những người bệnh khá trẻ, không có bệnh lý mạn tính. Tai biến xảy ra sau khi tiếp xúc với lạnh đột ngột, để lại di chứng nặng nề và đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Thái Đàm Dũng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, cho biết nguyên nhân khiến đột quỵ gia tăng khi thời tiết lạnh do nhiệt độ mô trưởng giảm không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp, mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến cả đột quỵ do xuất huyết não và nhồi máu não.

Theo bác sĩ Dũng, để ngừa đột quỵ trong mùa lạnh, cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt lưu ý trong điều kiện thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ngoài ra, cần kiểm soát huyết áp bằng cách đo huyết áp định kỳ, nhất là với người có tiền sử tăng huyết áp. Tuân thủ dùng thuốc điều trị cao huyết áp theo đúng đơn của bác sĩ.