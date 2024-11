Tắm đêm và nguy cơ đột quỵ

Trạng thái sốc nhiệt

Theo chuyên gia của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), thời điểm ban đêm, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống thấp, tạo ra sự chênh lệch về nhiệt độ so với cơ thể. Do đó, thói quen tắm khuya, hoặc tắm khi nhiệt độ cơ thể có sự chênh lệch lớn với nhiệt độ nước như: tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nóng về; tắm, ngâm bồn nước nóng lúc trời lạnh… dễ dẫn cơ thể rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Đó là lý do vì sao chúng ta không nên đi tắm sau 23 giờ.

Có một số yếu tố xác định mối liên quan giữa đột quỵ và tắm đêm ẢNH: Pexels

Khi nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi. Khi mạch máu não bị co lại, nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột xảy ra nhanh hơn. Đặc biệt, ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành thì khi tắm đêm rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Nếu may mắn, người bị tai biến khi tắm khuya chỉ bị liệt mặt ngoại biên, đau mỏi vai gáy do lạnh, chóng mặt té ngã. Trong trường hợp tệ hơn, bệnh nhân có thể bị đột quỵ, tử vong khi đang tắm. Ngay cả lúc tắm xong, nạn nhân cũng có thể bị cứng người, tím tái, ngưng tim ngưng thở, hoặc đột tử trong khi ngủ.

Cơ thể yếu hơn khi về đêm

Ngoài ra, vào đêm muộn, cơ thể thường yếu hơn vì đây là thời gian sắp rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, đề kháng cũng yếu đi. Tắm đêm bằng nước lạnh sẽ khiến các mạch máu co lại, việc lưu thông máu lên não sẽ bị trì trệ hơn. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp thì nguy cơ bị đột quỵ lại càng cao hơn.

Chuyên gia của Cục Quản lý khám chữa bệnh lưu ý, với người trẻ, tắm đêm rất dễ dẫn tới hiện tượng co mạch máu, đặc biệt là khi tắm nước lạnh, máu khó lưu thông, từ đó dễ dẫn tới đau nhức toàn thân, thậm chí đau đầu kinh niên.

Người cao tuổi có đặc điểm sinh lý như mạch máu bị co lại, lòng mạch máu bị xơ vữa (vôi hóa), máu cô đặc và quánh cao hơn người trẻ nên thường mắc bệnh huyết áp cao. Do đó, nếu tắm vào thời điểm đêm muộn, họ rất dễ bị đột quỵ với khả năng cao hơn rất nhiều so với người trẻ.

Sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể giảm, nếu lại tiếp tục ở dưới quạt hay điều hòa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, kéo theo hệ lụy là máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Đặc biệt, những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến và đột quỵ.

Chuyên gia cũng chia sẻ thêm, chưa có nghiên cứu, bằng chứng khẳng định tắm đêm gây đột quỵ. Tuy nhiên, có một số yếu tố đã xác định được mối liên quan giữa đột quỵ và tắm đêm, đó là phương pháp tắm, nhiệt độ, thời gian, tuổi tác và các nguy cơ. Ngoài ra, tỷ lệ bị đột quỵ thay đổi theo mùa, thường thì tỷ lệ đột quỵ vào mùa đông cao hơn so với mùa hè.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ phổ biến hơn vào mùa đông và đột quỵ xuất huyết phổ biến hơn vào mùa xuân. Trong đó, những bệnh nhân bị đột quỵ vào mùa đông thường có tiên lượng xấu. Nhiệt độ giảm 5 độ C có liên quan đến việc tăng 7% số người nhập viện vì đột quỵ.