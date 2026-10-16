Liên tiếp cây xanh bật gốc ở TP.HCM: Sở Xây dựng nói gì?

Chiều 15.10, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM trả lời về 2 vụ cây xanh bật gốc xảy ra liên tiếp, gây nguy hiểm cho người đi đường và hư hại nhiều phương tiện.

Phạm vi quản lý các cây gặp sự cố

Theo Sở Xây dựng, cây da cổ thụ ngã ngày 7.10 tại vị trí trước giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định) thuộc phạm vi quản lý trong khuôn viên tòa nhà ở góc giao lộ này.

Hai cây phượng bật gốc ngày 9.10 trên đường số 30 (phường Tân Hưng), thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Sở cho biết việc quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn cây xanh luôn được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt. Ngoài tăng cường rà soát, cắt tỉa, xử lý cành nhánh khô, các biện pháp được thực hiện còn gồm: hạ thấp chiều cao của cây kích thước lớn, thu gọn tán...

Theo Sở Xây dựng, sự cố cây xanh bật gốc gây thiệt hại về người và tài sản là rủi ro không mong muốn. Thời gian qua, sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân.

Cây xanh bật gốc chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng ở TP.HCM, sáng 7.10 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ đầu mùa mưa đến nay, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá an toàn để có giải pháp xử lý, phòng ngừa.

Đối với công viên, cây xanh, sở yêu cầu tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống cây trên đường phố, trong công viên và khu dân cư; kịp thời đốn hạ, trồng thay thế những cây sâu bệnh, già cỗi, bộng gốc, nghiêng có khả năng ngã đổ.

Trong quá trình rà soát, các đơn vị cần đặc biệt chú ý cây có hệ rễ bị xâm hại do thi công công trình hạ tầng; kiểm tra cành nhánh những cây cao lớn như sao, dầu, lim xẹt. Các hàng cây cổ thụ, cây tại nơi thường tập trung đông người và tuyến đường có mật độ giao thông cao được ưu tiên kiểm tra.

Những trường hợp đốn hạ, thay thế cây xanh

Sở Xây dựng TP.HCM cho hay đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn cây xanh đường phố.

Trọng tâm là những tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, có cây kích thước lớn, cây dầu phân loại 3. Các đơn vị tăng cường tuần tra, rà soát, kiểm tra, đánh giá bằng biện pháp kỹ thuật và phương tiện hiện có để kịp thời xử lý cây có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm.

Theo Sở Xây dựng, một số trường hợp được quyết định đốn hạ, thay thế nhằm bảo đảm an toàn gồm:

Cây chết khô hoàn toàn hoặc suy yếu sức sống, không còn khả năng phát triển bình thường và an toàn.

Cây được ghi nhận bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng đến sức neo giữ.

Cây có khiếm khuyết, thương tổn nặng như mục, bộng, có nguy cơ gãy đổ.

Cây nghiêng, nhớm gốc, có nguy cơ ngã đổ cao.

Một số trường hợp cụ thể khác.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chú trọng thời điểm mưa bão; tăng cường phương tiện để chủ động, kịp thời xử lý các tình huống.

Sau 2 vụ cây xanh bật gốc ở TP.HCM, Sở Xây dựng thông tin phạm vi quản lý, nêu dấu hiệu cây nguy hiểm cần đốn hạ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý, dù đã triển khai các kế hoạch và biện pháp kiểm soát an toàn cây xanh, nguy cơ rơi gãy nhánh, ngã đổ vẫn có thể xảy ra khi thành phố xuất hiện thời tiết cực đoan như mưa giông kéo dài, gió lốc mạnh.

Khi có giông, lốc, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển trên những tuyến đường có cây kích thước lớn; không đứng chờ, trú mưa hoặc dừng, đậu phương tiện dưới gốc cây.

Khi gặp sự cố hoặc phát hiện cây xanh trên đường phố có nguy cơ mất an toàn, người dân có thể cung cấp thông tin qua tổng đài 1022 để đơn vị chức năng kịp thời giải quyết, xử lý.