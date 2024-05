Liên tục xảy ra sét đánh chết người, làm gì để phòng tránh?

Những ngày gần đây, liên tục xảy ra những vụ sét đánh chết người ở các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Long An... Trong đó, tại Long An, từ đầu mùa mưa đến nay, địa phương này đã có 3 người tử vong do sét đánh.

Sấm sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm VACA

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), giông là một hiện tượng khí tượng, bao gồm sự phóng điện trong cùng một đám mây, giữa các đám mây hoặc giữa các đám mây với mặt đất... tạo ra hiện tượng chớp và sấm.

Trường hợp sự phóng điện xảy ra giữa các đám mây và mặt đất gọi là sét. Sét có thể phát ra tia lửa điện và dòng điện đủ mạnh gây chết người hoặc cháy nhà cửa. Sét có thể đánh ở hầu hết mọi nơi, ngay cả trước, trong và sau khi mưa và nhắm vào bất cứ đối tượng nào khi có đủ yếu tố hình thành sét.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết trong 1 năm, Việt Nam có thể có 2 triệu cú sét đánh xuống đất, một số địa phương sét thường xuất hiện nhiều như Đông Anh (Hà Nội), Cổ Dũng (Hải Dương), Thăng Bình (Quảng Nam), đồng bằng sông Cửu Long...

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, để hình thành được giông, sét phải có yếu tố độ ẩm, nhiệt độ và cơ chế nâng (khi đám mây hình thành phát triển thành mây đối lưu; mây đối lưu đó có khả năng sinh ra sét).

TS Xuân Anh lấy ví dụ, nếu có hình thức giông nhiệt, tức là đốt nóng bề mặt, sau đó, đám mây được hình thành và đủ mạnh sẽ thành mây đối lưu. Hoặc trường hợp 2 khối không khí va vào nhau, khối không khí nóng lên trên, lạnh xuống dưới, nếu các khối không khí này chứa độ ẩm cũng có thể thành cơn giông, sinh ra sét.

"Có những lúc trời gần tạnh mưa, chân mây thấp, đây là lúc sét đánh xuống đất rất nhiều và rất nguy hiểm", TS Xuân Anh nói và cho hay, người dân có thể nhận biết dấu hiệu sắp có giông sét như trời có mây đen, gió lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt, thời điểm các khối khí nóng và lạnh giao tranh.

Vị chuyên gia cho hay, khi thấy dấu hiệu có giông sét, người dân nên nhanh chóng về nhà. Khu vực an toàn để tránh sét là tòa nhà hoặc công sở, có lắp đặt hệ thống chống sét.

"Trong trường hợp người dân đang ở ngoài trời gặp sét mà không thể về được nơi an toàn thì hãy thực hiện theo quy tắc tránh đứng cạnh cây cao, tránh đứng nhóm người gần nhau, tránh bản thân là người cao nhất ở khu vực xung quanh và không được xuống nước", ông Xuân Anh nhấn mạnh.