Liệu ChatGPT có trở thành 'bạn tâm giao' để trút bầu tâm sự?

ChatGPT đang được xem là một cách hỗ trợ những người phải đối mặt với sự cô đơn, lo lắng, hoặc trầm cảm nhẹ, theo trang tin CT Puplic (Connecticut – Mỹ).



AI là công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay Shutterstock

Những cạm bẫy và rủi ro

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh luận và hoài nghi về khả năng đọc hoặc phản ứng chính xác của máy móc đối với cảm xúc của con người.

Hạn chế rõ nhất của ứng dụng này nói riêng cũng như AI nói chung, là khả năng biểu đạt cảm xúc hay suy nghĩ do cơ chế hoạt động chỉ dựa vào dữ liệu là thông tin và xác suất thống kê, thay vì ngữ cảnh cụ thể.

Giáo sư triết học Serife Tekin, nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại Đại học Texas San Antonio (Mỹ), nói rằng các thuật toán vẫn chưa đạt đến mức có thể bắt chước sự phức tạp của cảm xúc con người, nên chưa mô phỏng được sự quan tâm đồng cảm.

Nhưng những người ủng hộ liệu pháp chatbot nói rằng cách tiếp cận này cũng có thể là cách thực tế và hợp lý để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới, vào thời điểm thiếu nhà trị liệu, tài chính, phương tiện đi lại... theo CT Puplic.

Chatbot có thể không hấp dẫn tất cả mọi người, có thể bị lạm dụng hoặc nhầm lẫn, có thể có trường hợp máy tính hiểu lầm người dùng và tạo ra các thông điệp có khả năng gây hại.

Các công cụ trị liệu kỹ thuật số không thể thay thế các nhà trị liệu Shutterstock

Nhưng nghiên cứu cũng cho thấy một số người thực sự thích tương tác với chatbot, họ cảm thấy bớt bị kỳ thị hơn khi yêu cầu sự giúp đỡ, họ yên tâm vì ở đầu dây bên kia không phải là một người cụ thể nào đó.

Cô Alison Darcy, người sáng lập Woebot Health, một công ty về trị liệu của Mỹ, cho hay các công cụ trị liệu kỹ thuật số không nhằm thay thế các nhà trị liệu "bằng xương bằng thịt".

Nhà tâm lý học Benjamin F. Miller, cựu chủ tịch của Well Being Trust - một quỹ tập trung vào sức khỏe tâm thần và tinh thần của Mỹ, cho rằng AI sẽ hữu ích trong việc đào tạo các chuyên gia chuyên trợ giúp về sức khỏe tâm thần. Ông cho rằng chúng ta không thể mong đợi công nghệ thay thế cho mối quan hệ giữa người với người, vốn không thể thiếu để có sức khỏe tốt, theo The Washington Post.