Liêu Hà Trinh thừa nhận gặp khó khăn tài chính khi làm show với Trác Thúy Miêu

Minh Hy
23/04/2026 18:35 GMT+7

Việc liên tục đổi bối cảnh để phù hợp với nội dung của talkshow 'Chị à' khiến Liêu Hà Trinh đau đầu về mặt kinh phí. Tuy nhiên, đây chính là động lực để cô lên kế hoạch kỹ lưỡng và rõ ràng.

Liêu Hà Trinh xem 'Chị à' là một thử nghiệm 

Sau 33 tập, talkshow Chị à của Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những câu chuyện về thói quen hằng ngày như đọc sách, uống trà, cả hai liên hệ đến những cảm xúc sâu thẳm bên trong con người. Bằng lối trò chuyện nhẹ nhàng, Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu cho người xem nhiều góc nhìn về cuộc sống và giá trị về nhân sinh.

Liêu Hà Trinh thừa nhận gặp khó khăn tài chính khi làm show với Trác Thúy Miêu - Ảnh 1.

Khi thực hiện chương trình, Liêu Hà Trinh cũng biết lắng nghe cảm xúc của chính mình thay vì tìm cách cân bằng mọi thứ

ẢNH: NVCC

Ngay từ những tập đầu tiên, Chị à đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm với hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút ban đầu, mà còn mở ra một tín hiệu rõ ràng về nhu cầu tiếp nhận nội dung sâu sắc của khán giả hiện nay.

Theo Liêu Hà Trinh, chương trình không dừng lại mà cô muốn cho khán giả khoảng lặng suy nghĩ và "tiêu hóa" nội dung về hành trình vừa qua. "Một năm, mình có thể làm rất nhiều dự án. Nhưng không phải dự án nào cũng giúp mình nhìn rõ bản thân. Chị à là một thử nghiệm, nơi Trinh cho phép mình làm, sai, điều chỉnh, và đo lường lại mọi thứ rất rõ ràng, từ lượt xem, phản hồi, đến những tin nhắn riêng mà khán giả gửi về", nữ MC tâm sự.

Bên cạnh đó, Liêu Hà Trinh thừa nhận mình phải đối diện với "bài toán kinh tế" khi sản xuất chương trình này. Cô cho biết việc thay đổi bối cảnh để phù hợp với từng chủ đề là điều nan giải.

Liêu Hà Trinh thừa nhận gặp khó khăn tài chính khi làm show với Trác Thúy Miêu - Ảnh 2.

Có những lúc, Liêu Hà Trinh cũng đau đầu vì những tập lượt xem không cao

ẢNH: NVCC

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Không chỉ là máy móc, mà là cả một hành trình di chuyển. Có những ngày, ê kíp đi qua hơn 10 địa điểm chỉ để hoàn thành vài tập quay. Không có chuyện set up một bối cảnh rồi quay liên tục nhiều số trong một ngày. Mỗi cảnh quay đều cần một ánh sáng khác, không khí và cảm xúc khác. Đôi khi nhìn lại, Trinh cũng thấy hơi 'điên'. Vì với ê kíp nhỏ, kiểu sản xuất này gần như không tối ưu về mặt chi phí. Nhưng cũng chính vì vậy, nó trở thành một động lực rất lớn, buộc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải làm những điều mà trước đó mình nghĩ là chưa chắc đã làm được".

Ở mùa 2 của chương trình này, có thêm những khách mời mới cùng cô và Trác Thúy Miêu khơi gợi cảm xúc bên trong con người. Ngoài ra, Én vàng 2016 còn mong muốn tạo ra một hệ sinh thái nhỏ. Ở đây, mọi người có thể có những không gian gặp gỡ thật, nơi khán giả không chỉ nghe, mà được chia sẻ.

