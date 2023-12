Liệu M.U có tính đến việc sa thải HLV Erik ten Hag?

"HLV Erik ten Hag có còn niềm tin vào dự án của mình hay đó chỉ phản ứng vì bất lực, trước khi có thể phải bỏ cuộc hoặc bị sa thải trước thực tại CLB M.U có quá nhiều vấn đề quá khó để thay đổi", Chris Wheeler viết về tình hình M.U đăng trên tờ Daily Mail ngày 11.12.

M.U vẫn chưa thể hiện dấu ấn gì của HLV Erik ten Hag dù đã chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ trong 18 tháng qua AFP

"Vị chủ mới, nhà đầu tư Jim Ratcliffe sắp hoàn tất các thủ tục mua 25% cổ phần M.U với tổng giá trị 1,25 tỷ bảng (sẽ được công bố trong thời gian tới) và kiểm soát toàn bộ mảng thể thao của đội bóng. Ông này sẽ đứng trước thử thách rất lớn. Đó là có ý định giữ lại HLV Erik ten Hag hay không trước tình thế của đội bóng hiện nay?", Chris Wheeler bày tỏ.

"HLV Erik ten Hag tại vị ở M.U đến nay 18 tháng, và chi vào thị trường chuyển nhượng hơn 400 triệu bảng mua sắm cầu thủ mới theo quan điểm xây dựng lối chơi của mình. Nhưng đến nay, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa tạo ra một M.U có lối chơi rõ ràng nhất.

Trong khi đó, HLV Andoni Iraola chỉ mới dẫn dắt Bournemouth từ mùa hè vừa qua, nhưng đã giúp đội bóng này càng lúc càng thi đấu một cách bài bản, luôn gây áp lực, quấy rối và chơi tốt hơn hẳn so với M.U ngay tại Old Trafford. Vậy thì, dấu ấn của Ten Hag tại M.U là ở đâu? Danh tính của đội bóng ông ấy muốn xây dựng là gì? Đây sẽ là những câu hỏi mà Jim Ratcliffe đặt ra khi ông ta chuẩn bị tiếp quản mảng thể thao ở đội bóng chủ sân Old Trafford", Chris Wheeler chia sẻ.

Tỷ phú Jim Ratcliffe sắp kiểm soát mọi hoạt động thể thao của M.U AFP

Trong bối cảnh có quá nhiều áp lực, HLV Erik ten Hag và M.U sẽ bước vào 1 tuần đầy sóng gió, đó là trận đấu sống còn với Bayern Munich cũng tại sân Old Trafford ở lượt cuối vòng bảng Champions League (lúc 3 giờ ngày 13.12).

Sau đó là trận derby nước Anh với kình địch Liverpool trên thánh địa Anfield (lúc 23 giờ 30 ngày 17.12), nơi trận gần nhất M.U đến thi đấu đã thua tan nát với tỷ số 0-7 hồi tháng 3.2023. Ở cuộc gặp này, M.U còn vắng đội trưởng Bruno Fernandes vì án thẻ phạt, Eriksen và Mason Mount cũng khó ra sân vì chấn thương. Bruno Fernandes còn bị cáo buộc cố tình nhận thẻ để tránh thi đấu với Liverpool.

Bruno Fernandes thất vọng AFP

"Điều này dù chưa rõ thực hư, nhưng tâm lý lo sợ đã bao trùm các cầu thủ M.U. HLV Erik ten Hag phải là người có trách nhiệm giải tỏa sự căng thẳng đang diễn ra này. Tuy nhiên, những phát biểu sau trận thua Bournemouth cho thấy nhà cầm quân này đã bất lực trước nội tình của đội bóng. Nếu M.U nhận tiếp các trận thua ở 2 cuộc đấu quan trọng trong tuần này, nhiều khả năng vị chủ mới, ông Jim Ratcliffe sẽ phải ra quyết định sa thải HLV Erik ten Hag để tìm hướng đi mới cho đội bóng", nhà báo Chris Wheeler khẳng định.